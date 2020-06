Manuel Aspidi: il nuovo singolo “Last Call” è un inno in difesa della natura

Dopo l’EP Libero (I’m free) pubblicato a maggio 2019, Manuel Aspidi torna con un nuovo brano inedito dal titolo Last Call. Il singolo, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 5 giugno 2020, esce in contemporanea anche sul mercato statunitense.

Last Call lancia un messaggio di speranza per il pianeta devastato dall’uomo, invitando al cambiamento. Il brano esce in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che è stata proclamata nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’intero ricavato dalle vendite della canzone sarà donato al WWF Italia.

Il singolo (Thomas Music & Art) è scritto da Phil Palmer e Julian Hinton (produttore britannico che ha collaborato con Robbie Williams e Trevor Horn), sotto la direzione artistica di Numa Palmer. Il brano conferma la collaborazione tra Manuel Aspidi e l’ex chitarrista dei Dire Straits. I due artisti avevano già lavorato insieme per il singolo Let out this light (ne abbiamo parlato qui).

Manuel Aspidi: Last Call e l’amore per l’ambiente

A proposito di Last Call, Manuel ha affermato: “Tornare a lavorare con Phil Palmer, Numa Palmer e Julian Hinton è sempre una grande emozione. Come si dice: “squadra che vince non si cambia”. Ho imparato molto da loro ed è sempre stimolante, perché so che le aspettative nei miei confronti sono alte e non voglio deluderli“. Il cantante prosegue: “Phil e Julian hanno scritto “Last Call”, un brano che sento molto, perché parla del nostro pianeta, nel quale viviamo e che per mano dell’uomo sta venendo distrutto. Fin da bambino ho sempre amato e rispettato gli animali e la natura, perché non bisogna essere distruttivi nei loro confronti ma protettivi, ma molto spesso lo dimentichiamo“. Manuel Aspidi conclude: “Sono felice che il WWF supporti questo progetto, al quale dedico interamente tutto il mio tributo“.

L’iniziativa dell’artista e la sua attenzione per l’ambiente hanno ottenuto l’apprezzamento della Presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi. “Quello di Manuel Aspidi è un gesto importante che sottolinea, ancora una volta, la sua sensibilità verso l’ambiente. Ci auguriamo che Last Call possa diventare un grande amplificatore della richiesta di agire nei confronti della crisi climatica e della perdita di biodiversità a cui è necessario porre al più presto un argine, attraverso scelte concrete, efficaci e soprattutto immediati“.

Il brano descrive molto bene la situazione attuale. “Proprio come dice il pezzo di Manuel siamo arrivati all’ultima chiamata: non c’è altro tempo da perdere, questo è il momento di invertite la rotta per costruire un futuro sostenibile ed in armonia con la natura. E proprio per costruire il nostro futuro il WWF Italia ha lanciato la grande consultazione Il Mondo che verrà, a cui tutti possono dare il proprio contributo di idee sul sito del WWF Italia“.

Last Call, il videoclip

Last Call è accompagnata da un videoclip ufficiale, diretto e montato da Giulio Barlucchi e Pietro Beltrami. “Il video” – commenta il regista – “mette in mostra i problemi del pianeta per lanciare un messaggio di speranza e di cambiamento. Animali sofferenti, incendi, ghiacciai che si sciolgono e montagne di rifiuti, si alternano a Manuel, portavoce del messaggio, in uno spazio e in un tempo indefinito avvolto da luci crepuscolari e intense, ora fredde, ora calde, come a richiamare gli elementi della natura“. La clip è stata girata presso il Godzilla Burger Studio di Sovicille (SI).

Manuel Aspidi – Last Call – Video