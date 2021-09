Mannarino presenterà “V”, un album con la A maiuscola, dal 17 settembre nelle principali città italiane

Mannarino torna con il nuovo album, V, il 17 settembre. Nello stesso giorno partiranno una serie di appuntamenti in giro per l’Italia per presentare il disco.

V è un disco che viene definito primordiale e futuristico al tempo stesso, un viaggio in profondità nelle radici dell’umano alla ricerca di forme nuove di resistenza che partono da un’immagine potente della donna.

Un album coraggioso composto da canzoni che se ne fregano delle “regole” del mercato attuale e del predominio dello streaming. Mannarino ha composto canzoni che si dilatano nei minuti per raccontare storie, e riesce perfettamente nell’intento.

Mannarino presenta V

A partire da venerdì 17 settembre, il cantautore tornerà a incontrare il suo pubblico per presentare questo nuovo progetto in uscita per Polydor/Universal Music Italia in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download.







Gli eventi si svolgeranno in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anticovid. Ecco come fare per partecipare:

Se l’album è stato preordinato o acquistato online su laFeltrinelli.it o ibs.it è necessario scrivere una mail alla sede del negozio di riferimento indicando il codice di acquisto. Verrà fornita una risposta di conferma di avvenuta prenotazione del posto.

Qui di seguito tutte gli incontri in programma e i contatti di riferimento:

Roma 17/09 ore 18.30 presso Auditorium Parco della Musica – Mail negozio di riferimento: eventi.roma2@lafeltrinelli.it (Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Roma via Appia)

Firenze 18/09 ore 18.30 presso il Conventino -Mail negozio di riferimento: eventi.firenze@lafeltrinelli.it(Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Firenze via dei Cerretani)

Milano 20/09 ore 18.30 presso Spirit de Milan Mail negozio di riferimento: eventi.milano1@lafeltrinelli.it (Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Milano piazza Duomo)

Bologna 21/09 ore 18.30 presso Labas Mail negozio di riferimento: eventi.bologna@lafeltrinelli.it (Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Bologna piazza di Porta Ravegnana)

Torino 22/09 ore 18.30 presso Spazio Comala Mail negozio di riferimento: eventi.torino@lafeltrinelli.it (Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Torino piazza CLN e Stazione Porta Nuova)

Lecce 23/09 ore 18.30 presso Officine Cantelmo Mail negozio di riferimento: eventi.lecce@lafeltrinelli.it (Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Lecce via dei Templari)

Napoli 24/09 ore 18.30 presso Foqus Quartieri Spagnoli Mail negozio di riferimento: eventi.napoli2@lafeltrinelli.it (Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Napoli piazza dei Martiri)

IL TOUR

Mannarino presenterà il disco nel 2022 sui più importanti palchi italiani in un tour di 9 date, organizzato e prodotto da Vivo Concerti.

Giovedì 17 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 || Bari @ Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022| Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 5 marzo 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Lunedì 7 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 || Catania @ PalaCatania

La data all’Arena di Verona è in spostamento e verrà annunciata prossimamente.

Foto di Magliocchetti