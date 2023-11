Maninni, dopo “Graffi” arriva il nuovo singolo “Monolocale”

Maninni, “Monolocale”: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver vinto il premio SIAE come giovane cantautore più suonato dalle radio con “Graffi“, Maninni torna con nuova musica e presenta il singolo “Monolocale“, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 17 novembre per Epic / Sony Music Italy.

Il brano – una canzone dalle sonorità indie-pop, fresca e diretta, realizzata in collaborazione con Shune (già produttore di Bresh, Tedua e molti altri) – vede il cantautore provare sia gioia che paura: due emozioni dalla natura contrastante, che decide di vivere a pieno con tutto quello che questo amore ha da offrirgli.

MANINNI, “MONOLOCALE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Oltre a rappresentare il nido d’amore dei protagonisti della canzone, il “Monolocale” diventa simbolo e trasposizione metaforica della relazione vissuta.

“Spesso nelle relazioni rincorriamo la felicità, sbagliando completamente strada, quando basterebbe valorizzarsi per rendere magico anche un semplice monolocale”.

Di fatto, ogni storia d’amore si caratterizza per la presenza di alcune difficoltà e un obiettivo comune, rimanere insieme, che può essere raggiunto solamente attraverso l’impegno reciproco.

Nonostante timori e perplessità, Maninni è però ottimista e canta: “No no che noi non cadiamo, per noi non vale la legge della forza di gravità”. Poi, incalza in un ritornello energico ed ironico, capace di catturare immediatamente l’attenzione dell’ascoltatore e di farlo ballare fin dal primo ascolto.

“MONOLOCALE”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Monolocale” sarà disponibile a partire da venerdì 17 novembre.

Foto di copertina di Jessica De Maio