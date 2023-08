Maninni racconta un amore trasversale fatto di scelte difficili nel nuovo singolo, “Graffi”

Maninni Graffi testo e significato del nuovo singolo del cantautore reduce da un’estate ricca di eventi live tra cui le partecipazioni al Giffoni Film Festival, al Tezenis Summer Festival, l’apertura di alcune date dei The Kolors e, il prossimo 3 settembre a Meraviglioso Modugno Show 2023 (in onda l’8 settembre in seconda serata su Rai 1).

Questa nuova canzone, un brano che l’artista ha presentato in anteprima durante i concerti estivi, sarà fuori da venerdì 1 settembre per Epic/Sony Music Italy.

Maninni graffi significato del brano

In “Graffi” Maninni racconta l’amore complicato di due amanti che vivono una situazione ambigua in quanto uno dei due ha già un’altra relazione. L’unica scappatoia per condividere questo amore è riuscire a fuggire da tutto per poter affrontare con coraggio una nuova vita.

Quella raccontata nel pezzo è una storia di amore trasversale in quanto la protagonista della canzone scopre di avere dei sentimenti verso un uomo mentre sta insieme ad una donna.

Per raccontare questa storia l’artista si affida ad un sound energico che strizza l’occhio al rock inglese. Ecco come racconta il brano il cantautore:

“La bellezza della vita è che ci si innamora sempre della persona, chiunque essa sia. Le paure vanno affrontate per sentirsi liberi. Quando il cuore batte bisogna seguirlo, è un muscolo che non si riesce a controllare. Al di là dei pregiudizi, se potessimo controllarlo sarebbe tutto molto meccanico e invece la vita è meravigliosa perchè è imprevedibile, non sai mai cosa succederà domani.“

“Graffi” è stata scritta testo e musica dallo stesso Maninni insieme a Gianni Pollex, Antonella Sgobio e, solo per quel che riguarda la parte musicale, con Enrico Brun. Questo ultimo ha prodotto il brano con l’artista e con Marco Paganelli. Brun e Paganelli hanno già prodotto insieme diversi brani dei Pinguini Tattici Nucleari. Il mix è stato curato da Matteo Cantaluppi.

Maninni Graffi testo e audio

“Non vedo l’ora

che torni, che torni, che torni, che torni

da me

Con quel sorriso mi spacchi e mi incanto a guardarti

è più forte di me ma dai tranquilla che non è finita

perché ci inventeremo tutta un’altra vita vabbè

che torni, che torni, che torni, che torni

da me”

Testo completo in arrivo l’1 settembre

Foto di copertina di Jessica De Maio