Anteprima video: Manfredo Simonetti rilancia “L’estate sta finendo” con Johnson Righeira e due noti YouTuber

Manfredi Simonetti L’estate sta finendo è il nuovo singolo del cantautore in featuring con Johnson Righeira. Il videoclip ufficiale è oggi in esclusiva su All Music Italia.

Il compositore Siculo-Milanese con questa cover rende omaggio al celebre brano lanciato negli anni ’80 dai Righeira. Special guest del pezzo è proprio Johnson Righeira, che con la sua partecipazione ha reso unica una canzone già speciale.

Del resto l’estate non basta mai e, quando volge al termine, spesso si avverte quella nostalgia carica di ricordi che porta a desiderare di rivivere momenti dell’infanzia o dell’adolescenza.

In un momento come quello che stiamo vivendo, un periodo in cui tante cause esterne ci tengono distanti dagli occhi dei nostri cari e dei nostri amici, tutto quello che si vorrebbe, probabilmente, è stare vicini per poter dire “sei mia” ad una persona speciale.

Manfredi Simonetti ci parla così di questa cover…

Questa rivisitazione dell’estate sta finendo rappresenta una visione moderna di quella mancanza che tutti noi sentiamo dentro, quando pensiamo agli anni passati. Un viaggio attraverso quattro generi musicali che grazie alla cura del produttore Riccardo Borsellino sono Stati Uniti dentro una sola produzione. Il brano presenta richiami del testo a quei simboli che hanno fatto parte delle generazioni passate fino a quello moderne per rappresentare la nostra Italia. Una distanza quella che abbiamo trovato in questi ultimi anni ma siamo riusciti grazie alla Tecnologia a restare vicini, in un periodo che ha reso più difficili i rapporti umani, ma che allo stesso tempo ne ha resa possibile l’evoluzione

L’estate sta finendo il video

Sulle note del singolo, è stato realizzato un videoclip ufficiale che oggi trovate in anteprima su All Music Italia.

Interpretato dai famosissimi YouTuber Giampytek e XMurry, il video si svolge dentro un centro commerciale chiuso dove, in un momento di silenzio, il brano entra a spezzare la monotonia dando la possibilità di lasciarsi andare e tornare bambini, per vedere il mondo da un nuovo punto di vista.

Sul video, diretto da Luca Lombardo, giovane e promettente creativo Palermitano fra i fondatori del team ATOM, Manfredi Simonetti dichiara:

Il video rappresenta la voglia di allontanarsi da quelle che sono le nostre abitudini, cercando il Bambino che è in noi. Un ruolo che gli Youtuber ( Xmurry e Giampytek ) hanno ricoperto egregiamente, trasmettendo questo desiderio di libertà, in mezzo ad una normalità che potrebbe spegnerci.

Credits video:

Video prodotto da Atom srls

Regia di Luca Lombardo

Direttore delle fotografia Walter Chiello

Cameraman Luca Lombardo

Sound Designer Francesco Criscione

Montaggio Renato Monte

Supervisore montaggio Riccardo Borsellino

Reparto Fotografia Toni Giacalone, Edoardo Abbadessa , Marco Di Gaetano, Federico Ciulla

Segretaria di edizione Chiara Ganci

Backstage Sarò Puzzangaro

Soggetto a cura di Manfredi Simonetti

MANFREDI SIMONETTI L’ESTATE STA FINENDO TESTO

Ci pensi che siamo soli, questa estate non basta

Noi a giocare a pallone, come gli anni novanta

quel profumo di mare del sud, come l’amore non cambia

E parliamo distanti dagli occhi, in questi notti che passano

E non mi rispondi, e vorrei dirti sei mia

E vorrei dirti sei mia

La, languidi bri, brividi

Come il ghiaccio bruciano quando sto con te

Ba, ba, ba, baciami siamo persi e sento una musica che fa

Na na na na na na

Na na na na

Na na na na na na

Na na na na

Ho già le valigie piene e voglio andare in vacanza

Con te sopra una vespa torno agli anni 60

E quelle pubblicità, gelati sopra la sabbia

C’è la radio che suona una canzone da spiaggia

E restiamo da soli a pensarci , in questi notti che piangono

E tu non mi parli , io vorrei dirti sei mia

Io vorrei dirti sei mia

La, languidi bri, brividi

Come il ghiaccio bruciano quando sto con te

Ba, ba, ba, baciami siamo persi e sento la musica che fa

Na na na na na na

Na na na na

Na na na na na na

Na na na na

E parliamo distanti dagli occhi, in questi notti che passano

E non mi rispondi, e vorrei dirti sei mia

E vorrei dirti sei mia

E restiamo da soli a pensarci , in questi notti che piangono

E tu non mi parli , io vorrei dirti sei mia

Io vorrei dirti sei mia

Na na na na na na

E vorrei dirti sei mia

Na na na na

E vorrei dirti sei mia

Na na na na na na na

E vorrei dirti sei mia

Na na na na

E vorrei dirti sei mia