Continua la conquista delle classifiche mondiali da parte dei Måneskin. Rush è primo in 12 paesi tra cui anche Portogallo e Canada

Dopo aver analizzato i dati di vendita del nuovo album dei Maneskin, Rush! ad una settimana esatta dal debutto è ora di fare nuovamente il punto della situazione visto che l’album della band sta conquistando altre classifiche in giro per il mondo.

Fuori dal 20 gennaio il disco si trova attualmente al #1 posto in 12 Paesi. Ecco quali:

Canada

Portogallo

Grecia

Repubblica Ceca

Slovacchia

Paesi che si aggiungono ai già conquistati Italia (#1 posto nelle classifiche FIMI di album e vinili), Francia, Giappone (chart internazionale), Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania.

Ma non finisce qui perché l’album è presente nella Top 5 di 16 Paesi fra i quali Regno Unito (#5), Germania (#3), Finlandia (#4) e molti altri, e a cui si aggiunge, notizia di ieri, la posizione #2 in Spagna all’interno della Official Album Chart, che vede Rush! come l’unico progetto in lingua inglese nella Top 9.

Il disco si trova alla #1 anche nella classifica spagnola dei vinili più venduti.

L’album conta ha raggiunto al 31 gennaio oltre 500milioni di stream.

E gli Stati Uniti? Questa domanda, visto il successo della band se la stanno ponendo in tanti. Negli USA l’album ha debuttato nelle classifiche Billboard della settimana alla #18 posizione della Billboard200, alla #1 posizione della Top Alternative Albums, al #3 posto delle classifiche Billboard Top Selling album e vinili, e infine alla #4 posizione della Top Rock Albums.

Risultati che vanno ad aggiungersi alla #3 posizione all’interno di Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global e all’entrata – a sole 24 ore dall’uscita – nella classifica iTunes al #1 posto in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto.

