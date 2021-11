I Måneskin sono candidati agli American Music Awards, tra i più importanti premi USA

Mentre il nuovo singolo della band, Mammamia, ha superato quota 25 milioni di stream su Spotify in meno di un mese per i Maneskin arriva un’altro importante riconoscimento dagli Stati Uniti per la cover di Frankie Valli (e dei Four Seasons), Beggin’.

La band è infatti candidata agli American Music Awards, uno dei più importanti premi musicali americani. Un riconoscimenti che va ad aggiungersi alle tre nomination da record, per una band italiana, ottenuti agli Mtv Europe Music Awards 2021.

Per aggiudicarsi il premio nella categoria Favorite Trending Song agli American Music Awards, anche conosciuti come AMAs, i Maneskin dovranno battere gli altri cinque artisti della cinquina. Ecco le nominations:

Erica Banks – Buss it

Måneskin – Beggin’

Megan Thee Stallion – Body

Olivia Rodrigo – drivers license

Popp Hunna – Adderall (Corvette Corvette)

I premi verranno assegnati il prossimo 22 novembre. Prima la band sarà impegnata, il 6 novembre, all’Allegiant Stadium di Las Vegas in apertura del concerto dei Rolling Stones, e il 14 novembre agli Mtv Ema 2021.

Beggin’, che ad oggi ha superato 700 milioni di stream su Spotify, è una vera hit in America. Anche il singolo successivo, I wanna be your slave, ha ottenuto un buon riscontro.

Il nuovo singolo, Mammamia, che in meno di un mese ha raggiunto 25 milioni di stream, al momento sta faticando in America mentre nella Top Global di Spotify la scorsa settimana sostava alla #191.