I Malvax raccontano la gavetta vera nel loro primo album, “Il viaggio non mi pesa”

Il 5 aprile arriva su tutte le piattaforme digitali “Il viaggio non mi pesa“, il primo album dei Malvax.

I Malvax sono Lorenzo Morandi (voce e chitarra acustica), Francesco Ferrari (piano e synth), Giacomo Corsini (batteria) e Jurij Cirone (basso). Il progetto nasce nel 2014 a Pavullo nel Frignano, nell’Appennino modenese.

I primi brani inediti nascono due anni dopo e li porteranno a vivere esperienze molto importanti come la vittoria del contest “ROAD THE MAIN STAGE” by Firestone & RADIO ITALIA nel 2019, situazione che ha permesso loro di esibirsi in Piazza Duomo a Milano. e ancora la vittoria al BMA (BOLOGNA MUSICA D’AUTORE), il piazzamento nel 2022 tra i quattro vincitori di Musicultura oltre alla vittoria del Premio Lunezia New Mood e del Premio Radio Bruno.

L’ultimo importante riconoscimento arriva ad ottobre 2023 quando i Malvax vincono la 14edizione di MUSIC FOR CHANGE aggiudicandosi il premio Nuovo Imaie.

MALVAX, L’ALBUM DI DEBUTTO

Dopo tanti singoli per la band è arrivato il momento di pubblicare il primo album. “Il Viaggio Non Mi Pesa” conterrà 1 canzoni e sarà disponibile in digitale per Piuma Dischi/The Orchard Italia.

Il disco racconta la gavetta, quella faticosa, lunga, che sembra non avere mai fine, ma che ha anche il potere di consolidarti nel tempo. I Malvax, attraverso un percorso visivo, raccontano il viaggio della “gavetta musicale” fatto di ostacoli che devono essere superati, un furgone pieno di strumenti, concerti in ogni dove e una vita privata praticamente nulla. L’obiettivo ultimo è solamente uno: un palco dove potersi esibire.

Un nuovo progetto quindi per la band modenese che delle salopette ha fatto un marchio distintivo.

L’idea della salopette nasce da un riferimento a un video dei Foo Fighters degli anni 90, video in cui le alcune persone comuni, per affrontare dei problemi quotidiani, prendevano una pastiglia con il nome dei Foo e la band arrivava vestita con le tute da lavoratori a risolvere i loro problemi. I Malvax pensando alle proprie canzoni come una sorta di farmaco, volevano replicare questo concetto.

I Malvax presenteranno “Il viaggio non mi pesa” live nelle seguenti date: