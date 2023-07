Anteprima video: Maladie Des If lancia “Origami” fotografia la fine di una storia tra due universi opposti

Origami è il titolo del nuovo singolo, con annesso video, di Maladie Des If.

Il progetto Maladie Des If nasce in pandemia dalla collaborazione socialmente distanziata tra Lori “Maladie” De Falco (autrice e front) ed Eugenio Cerocchi (autore e chitarrista), come evoluzione del progetto Isolati Fenomeni del quale attualizza il l’“unclassifiable vintage pop” in un “posh pop” altrettanto difficile da inquadrare in schemi noti.

La loro musica inizia a muoversi tra live, ospitate e finali di festival e porta con sé nel bagaglio per la nuova avventura il videoclip del brano-vessillo Maladie, realizzato dai pluripremiati Santa de Santis e Alessandro D’Ambrosi che vince l’International Tour Film Festival (2017), Versi di Luce Festival, il Noto International Film Festival, Top Indie Film Awards (USA), Mosaic World Film Festival (USA) e al 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno (2018) oltre ad essere proiettato alla 75a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ed è proprio a Maladie che questa nuova avventura ruba il nome.

Intense sessioni di composizione ed arrangiamento in remota, refreshment e preproduzione di un repertorio “elettro-contami-pop” con brani in italiano, francese e spagnolo, portano a maggio 2022 al live d’esordio della band che viene trasmesso dal programma Ticket to ride di Rai Radio Live.

Seguono i primi riconoscimenti: Maladie Des If abbreviato in MDI si piazza sul podio del Premio Apulia Voice, si aggiudica il Premio Speciale Originalità del Rumore BIM Festival e conclude l’anno ricevendo il Premio New Hit al Roma Music Festival 2022.

Seguono a ruota la qualificazione per la finale del PAE, del Premio Bruno Lauzi e di Summərday, la finale di Apulia Voice 2023 e la selezione per Onda Rosa Indipendente.

In primavera arrivano le prime release con la family di The Lab Music Factory: Tic tac e ora Origami.

Ora il singolo Origami, brano che fotografa la fine di una storia tra due universi opposti che un tempo si erano attratti e si chiede quanto può essere illusorio riporre tra le pieghe di un foglio di carta la speranza di riavvolgere il nastro e ricominciare, si arricchisce di un videoclip.

Arrangiamento, programmazioni, sequenze e tastiere di Origami sono a cura di Clemente Ferrari, Mastering di Marco Dal Lago e Art direction, shooting e canvas di Zoe Ferrara.

La copertina è di Giada Mazzarella.

Maladie Des If il video di origami

Il video di Origami con Zoe Ferrara, Andrea Torre e Maladie, per la regia di Mattia Zollo, è stato girato in luoghi segreti della sorprendente terra d’origine dell’artista campana.

Art director del video è Silvia Mazza. Screenplay di Silvia Mazza e Vincenzo Cangemi per Intro srl, fotografia di Renna Creative Agency, montaggio di Gaetano Renna, MUA Stella Izzo e Backstage di Vincenzo Cangemi, Graphics Giada Mazzarella e Alessandro Parisi.

Il video è prodotto da Loredana De Falco. Eccolo in anteprima qui a seguire.