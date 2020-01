Mahmood nuovo album in arrivo in questo 2020. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 è pronto a tornare sul mercato discografico italiano con il suo secondo progetto discografico.

Il 2019 per Mahmood è stato l’anno della definitiva consacrazione di una carriera iniziata ufficialmente nel 2012 e passata anche da palcoscenici importanti come quello di X Factor (2012) e di Sanremo Giovani, nel 2016.

Ed è stato proprio il Festival a consacrarlo, ma nel 2019, grazie alla nuova formula ideata per Sanremo 2019 da Claudio Baglioni che ha visto Mahmood trionfare nei giovani ed entrare di diritto nei Big dove poi ha trionfato con la sua Soldi.

Il 2019 ha portato a Mahmood oltre alla vittoria al Festival anche il disco d’oro per l’album Gioventù bruciata, varie certificazioni per i singoli, il secondo posto all’Eurovision e collaborazioni con Marracash, tha Supreme, Myss Keta, Gemitaiz, Madman, Dardust, Sfera Ebbasta e Charlie Charles.

Nel durante l’artista ha portato avanti anche la sua attività di autore per altri scrivendo per Sergio Sylvestre, Chiara Galiazzo, Marco Mengoni, Francesca Michielin ed Elodie per cui ha firmato con Dardust il brano Andromeda che sarà in gara al Festival di Sanremo 2020.

Mahmood nuovo album, singolo e tour

Dopo aver lanciato negli scorsi mesi il singolo Barrio, Mahmood, che attualmente è impegnato in studio di registrazione in Spagna, paese in cui l sua musica sta trovando un ottimo riscontro, è pronto a tornare con nuova musica.

Il primo singolo è ormai imminente e ad esso farà seguito in primavera un nuovo album e quindi il tour. Ecco il messaggio postato da Mahmood sulle sue pagine social…

“Sta arrivando un nuovo singolo

Sta arrivando un nuovo album

Sta arrivando un nuovo tour”

Nei prossimi giorni sicuramente verranno svelate le date di questo ritorno. Nel frattempo sono già note quelle dei live.

MAHMOOD – TOUR EUROPEO 2020

14 aprile MILANO, ALCATRAZ

15 aprile ANVERSA, DE ROMA

19 aprile PARIGI, BATACLAN

20 aprile AMSTERDAM, MELKWEG

21 aprile LONDRA, 02 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

25 aprile MURCIA, SALA REM

27 aprile MADRID, SALA BUT

3 maggio MONACO, TECHNIKUM

4 maggio STOCCARDA, WIZEMANN

7 maggio COLONIA, GLORIA

10 maggio AMBURGO, MOJO

15 maggio LOSANNA, LES DOCKS

16 maggio ZURIGO, KOMPLEX 457

