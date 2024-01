Mahmood dorme su TikTok in diretta per annunciare il nuovo disco, “Nei letti degli altri”

Nella sera del 22 gennaio 2023 il pubblico di TikTok ha assistito ad un’anomala diretta, almeno per l’Italia (qualcosa di simile è già stato fatto da Lady Gaga e Katy Perry). Mahmood per annunciare l’arrivo del nuovo album è stato infatti filmato in diretta mentre dormiva.

Il cantautore due volte vincitore del Festival di Sanremo, nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” insieme a Blanco, quest’anno tornerà sul palco dell’Ariston con “Tuta Gold“.

Nei giorni scorsi le strade di Milano, Roma e Napoli sono state letteralmente invase da materassi logori con sopra scritte della frasi di Mahmood. Da “Sembravamo impazziti… siamo mai stati felici?” a “Scusa se non ricordo mai il tuo compleanno” passando per “Mi chiedevo un giorno se avrei mai guadagnato per invitare degli amici a cena”, frasi che hanno pre annunciato la diretta in cui l’artista si è addormentato “spiato” dai fan da diverse angolazioni.

L’iniziativa è legata al titolo del nuovo album dell’artista, album comparso su Amazon e, dopo qualche ora, sparito dall’E-Commerce (ma prontamente fotografato dal popolo della rete).

“Nei letti degli altri” sarà questo il titolo del terzo progetto discografico di Mahmood dopo “Gioventù bruciata” del 2018 e “Ghettolimpo” del 2021, entrambi certificati dalla FIMI con il disco di platino.

L’album, fuori per Island Records/Universal Music, dovrebbe uscire secondo quanto riportato su Amazon il 31 marzo prossimo.

Qui a seguire l’immagine rubata da un utente in cui viene spoilerata anche la bellissima copertina di “Nei letti degli altri“.

Foto di copertina articolo di Attilio Cusani