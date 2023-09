Mahmood incanta Palazzo Reale con una speciale performance sulle note di un brano inedito (video)

Venerdì 22 settembre, nel bel mezzo della Fashion Week di Milano, durante una festa di Vanity Fair organizzata a Palazzo Reale in occasione dell’opening della mostra “Unveiled” dei fotografi Luigi & Iango (Luigi Murenu e Iango Henzi, ndr), Mahmood ha presentato un brano inedito davanti ad una piccola platea di esperti e appassionati di moda.

Tanto intensa quanto particolare, l’esibizione di Mahmood è stata impreziosita dalla presenza degli archi e ha richiamato moltissimo l’incedere di un freestyle, anche se le barre era tutt’altro che improvvisate.

Di seguito riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:

“Sopra il viso,

metto un velo rosa,

fine come una mariposa,

quando mi vedrai,

non mi ri-co-no-sce-rai,

baby sono libero, come non mai,

se ti copri, scoprirai”

Mahmood, il brano inedito e la partecipazione alla prima data del Marrageddon

Sabato 23 settembre Mahmood è salito a sorpresa sul palco dell’Ippodromo La Maura di Milano in occasione della prima data del Marrageddon, il Festival Rap di Marracash che il 30 settembre farà tappa all’Ippodromo di Agnano, a Napoli, con ospiti del calibro di Lazza, Geolier, Madame e Gué.

Sul palco Mahmood ha portato un’emozionante versione di “Io“, brano di Marracash contenuto nell’album “Noi, Loro, Gli Altri“, certificato cinque volte disco di platino.

“Aver preso parte all’evento più grande del rap italiano è una cosa che mi rende molto orgoglioso”, ha scritto Mahmood sui social. Poi, ha aggiunto: “Voglio ringraziare mio fratello Marracash per avermi affidato uno dei brani italiani più belli degli ultimi anni. Mi ricorderò di questa sera per ancora molto tempo”.

Mahmood Europe Tour: le date

4 aprile 2024 – Lussemburgo, Rockhal

7 aprile 2024 – Londra, Kentish Town Forum

8 aprile 2024 – Parigi, Olympia

10 aprile 2024 – Zurigo, Komplex 457

12 aprile 2024 – Ginevra, Thonex Live

13 aprile 2024 – Colonia, Live Music Hall

15 aprile 2024 – Amsterdam, Paradiso

16 aprile 2024 – Bruxelles, Cirque Royal

18 aprile 2024 – Stoccarda, Im Wizemann

21 aprile 2024 – Berlino, Huxleys Neue Welt

22 aprile 2024 – Varsavia, Stodola

8 maggio 2024 – Madrid, Riviera

9 maggio 2024 – Barcellona, Razzmatazz

11 maggio 2024 – Murcia, Sala Mamba

12 maggio 2024 – Pontevedra, Pazo de la Cultura

17 maggio 2024 – Milano, Fabrique

