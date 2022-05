Mahmood e Blanco come i Måneskin: a loro il Best Lyrics Award e il Telegatto

Blanco e Mahmood vincono il Best Lyrics Award.

I rappresentanti dell’Italia all’Eurovision Song Contest con il brano Brividi, vincono il Best Lyrics Award.

Si tratta del premio assegnato da Eurostory, magazine online per l’ESC, al miglior testo già vinto lo scorso anno dai Måneskin con Zitti e buoni.

To highlight the art of writing song lyrics www.eurostory.nl presents the Eurostory Best Lyrics Award – THE award for the best Eurovision song lyrics. This year’s award is won by Italy, by the lyricists of the song Brividi, Mahmood and BLANCO!

This is Mahmood’s second win – in 2019 he got the award for the lyrics of his song Soldi.