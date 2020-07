Mahmood: Dorado con Sfera Ebbasta e Feid è il nuovo singolo

Il compositore di Musica assoluta, come amava definirsi, è scomparso in una clinica romana. .

Uscirà il 10 luglio "Number", il singolo della band emo-trap svedese Hollowgang feat. GionnyScandal. Il testo del brano è in anteprima su All Music Italia.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Una lunga chiaccherata in cui la cantautrice racconta il suo ultimo album, "Per essere felici", ma non solo.

di Massimiliano Longo

Elettra Lamborghini: Musica e la critica musicale... rimane

Elettra Lamborghini si arrabbia per una critica al suo nuovo singolo con Giusy Ferreri, La Isla. E a me viene voglia di scriverle, così, d'istinto...Ma prima riassumiamo quel che è successo. Un blog che parla di musica pagella i nuovi singoli in uscita e, a La Isla, dà 2, come alla collega Baby K.Sospetto che...