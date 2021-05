Mahmood a Vanity Fair sul DDL ZAN: "È necessario, la violenza e l’omofobia esistono, sono sotto gli occhi di tutti..."

In attesa che venerdì esca il suo nuovo singolo, Klan (ne abbiamo parlato qui), Mahmood ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair nel numero già in edicola che lo vede ritratto in copertina, dove si è nuovamente speso a favore del DDL ZAN andando anche a ripescare episodi di bullismo nel suo passato.

Mahmood, che uscirà l’11 giugno per Island Records con il suo secondo album, Ghettolimpo, si è già speso nelle scorse settimane a favore della legge Zan.





Le dichiarazioni di Mahmood

Mahmood ha voluto cercare di spiegare le motivazioni per cui è necessaria una legge come quella del DDL ZAN nel nostro paese. Un paese in cui l’omofobia, inutile negarlo, si manifesta con gli occhi e la voce fino ad arrivare a gesti come quello di una madre che caccia il figlio di casa… un paese in cui, basta entrare una sera su applicazione come Clubhouse per rendersene conto, anche i più giovani ancora ragionano pensando che fr**io sia l’offesa peggiore che si possa rivolgere a qualcuno…

“Credo sia il minimo che ci debbano, che debbano a tutti. Una tutela che ha un motivo, non ce lo stiamo inventando. La violenza e l’omofobia esistono, sono sotto gli occhi di tutti, si materializzano in insulti, ironie, parole sbagliate, in silenzi di madri, quando va bene, in schiaffi di padri, gesti ignobili, violenti. Ma non vi si gela il sangue a pensare a una figlia cacciata di casa perché ama una ragazza? O all’idea di potere essere aggrediti per un bacio? Quante volte ci hanno fatto battute che non desideravamo sulla nostra pelle, quante volte non ci siamo sentiti sicuri nell’andare a scuola? Ci rendiamo conto? Nell’andare a scuola“.

Mahmood ha poi continuato ricordando un episodio di bullismo della sua adolescenza…