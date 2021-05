Mahmood pronto a sbloccare un nuovo livello del suo “Ghettolimpo”. In arrivo il singolo “Klan”

Mahmood Klan è il titolo del nuovo singolo, o livello (quasi ispirandosi al mondo dei videogame) che l’artista rilascerà venerdì 14 febbraio.

Il 10 maggio Mahmood ha ufficialmente annunciato a mezzo social l’arrivo del nuovo estratto dal suo secondo album. Klan infatti farà seguito a Rapide, Inuyasha e Zero (quest’ultimo brano contenuto nella serie tv Netflix omonima, vedi qui) brani di cui, attraverso i social, i fan hanno potuto scoprire curiosità inedite “sbloccatesi” come dei veri e propri livelli.

Mahmood Klan

Ghettolimpo, secondo album del cantautore dopo Gioventù bruciata, arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, e sulle piattaforme streaming, l’11 giugno per Island Records.



.



Ogni traccia del nuovo disco di Mahmood rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un videogioco, si rivela all’ascoltatore brano dopo brano. Un universo con molti rimandi, popolato da dei dell’Olimpo insieme a svariati personaggi, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità, cercando di superare gli ostacoli nelle diverse situazioni.

Nel Ghettolimpo di Mahmood non troviamo figure onnipotenti appartenenti a un luogo irraggiungibile, ma la descrizione di semplici persone straordinarie che cercano di dare un senso alla propria vita. Da qui il titolo del disco che unisce le parole Ghetto e Olimpo.

Ad oggi non è ancora noto molto sul nuovo singolo in uscita il 14 maggio, Klan, se non la copertina che potete vedere qui a seguire.