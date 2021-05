Maggio: “Ora vorrei” è estratto dal primo album “Nel mentre (Lato A)”

Ora vorrei è il nuovo singolo di Maggio (all’anagrafe, Roberto He). Il brano anticipa l’uscita del primo album ufficiale dell’artista, prevista per il 7 maggio 2021. Il disco si intitola Nel mentre (Lato A).

Ora vorrei (Asian Fake/Sony Music Italy) è il primo estratto e rappresenta, quindi, il primo assaggio dell’esordio discografico di Maggio. Nel mentre (Lato A) racconta un percorso segnato da cambiamenti e nuovi inizi. In questo viaggio, l’artista ha deciso di partire proprio da se stesso, non dimenticando mai di rispettare tutti e tutto quello che ha fatto fino a oggi, errori inclusi.

La dimensione intima e personale del disco è presente nel singolo scelto come anticipazione. Ora vorrei è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Erica Bellucci e Lorenzo Silano. La clip coglie gli attimi che precedono l’aprire gli occhi. La dimensione è quella di un luogo non luogo, in cui immagini e parole si intrecciano continuamente come pensieri in un flusso di coscienza.

Le immagini e la narrazione del video di Ora vorrei seguono il carattere introspettivo del brano: gesti, sguardi e frasi si susseguono per ricordare momenti vissuti restituendoli in una nuova chiave. Ciò avviene attraverso immagini e ambientazioni sospese in un limbo di tempo e spazio, tra l’onirico e i luoghi intimi del ricordo.

Maggio – Ora vorrei – Video

Conosciamo meglio Maggio

Maggio è il nome d’arte di Roberto He, artista di 26 anni nato a Roma. La scrittura è un chiodo fisso fin dall’adolescenza; e diventa uno specchio attraverso cui studiarsi e crescere.

Un paio d’anni fa, Maggio si è trasferito a Milano. Non ha però dimenticato le proprie origini, l’accento romano e quell’attitudine che Roma dà ai propri figli. Nella city il cantante conosce il producer Tanca, con cui inizia a lavorare: nasce così Manuale di sopravvivenza per fiati corti, il primo EP di Maggio e Tanca.

Raffreddore è il brano che apre un nuovo capitolo della carriera di Maggio, ossia l’ingresso nel roster di Asian Fake. Segue l’uscita di Latte Versato, anch’esso estratto dall’EP I Nostri Fallimenti pubblicato il 22 novembre 2019.

Per conoscere meglio Maggio, potete visitare il suo profilo Instagram.