Madame, due anni di silenzio. Su Instagram: “Lasciate respirare l’espressione artistica, non è un cesso”

Madame torna a farsi sentire, ma non con una canzone: con tre storie Instagram che sembrano un manifesto. In un momento in cui tutti si chiedono se stia per tornare con un nuovo brano, l’artista sceglie di parlare del proprio silenzio. E così, a due anni esatti dall’uscita di Aranciata, arriva la sua risposta indiretta sul silenzio di Madame, il nuovo singolo e l’estate 2025.

“Preferisco essere dimenticata perché non pubblico, piuttosto che essere dimenticata perché sono scarsa.”

È questa una delle frasi più rappresentative apparse nelle ultime ore sul profilo Instagram di Madame. Poche parole, dirette e taglienti, che sembrano rispondere a chi da mesi – fan, media o addetti ai lavori? – si chiede se tornerà a pubblicare nuova musica. La risposta è arrivata. E non è una data, ma un concetto.