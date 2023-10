Madame pubblica il video di “Bimbo”, canzone scritta a 15 anni

Madame, testo di Bimbo, il brano scritto quando aveva 15 anni.

Madame pubblica sui social il video di una delle sue primissime canzoni, mai edita, intitolata Bimbo. Il brano è stato scritto quando la cantante era ancora adolescente e preferiva non farsi vedere in volto, ma era già certa di quale sarebbe stato il suo futuro.

Niente di eccezionale, oggi voglio condividere col mondo la mia prima canzone in assoluto. “Bimbo”. Avevo 15 anni, mi vestivo in modo strano, non volevo che la mia faccia si vedesse, avevo pochissime persone che credevano in me, ma mi divertivo, mi divertivo e già avevo capito che questo progetto avrebbe visto la luce prima o poi

MADAME – MOSTRO – TESTO

Le signore tutte in centro guardano i bambini

Sorridendo Dio chiedo a Dio perché non mi hai dato un figlio

E un marito che mi ama per tutto quello che ho perso

Peso, prendo chili come fossero spugna del mio ego

Sputo sangue, perdo voglia

Come fossi in salamoia

Come fossero le scarpe a dare vita a questa noia

Dorga in luoghi più sperduti

E si cammina con la gioia in tasca

20 grammi di caramba con le armi

Non ci sono stata quando mi cercavi

Mi suonavi il campanello, fra, ero addormentata

Questo sito è un aeroporto in strada

Si puliscono la faccia con la pioggia che ha sputato il cielo

Con la bocca marcia

Fra di palo in frasca

Brucia il culo ad appoggiarlo sopra ad un marciapiede a bruciapelo

Con inferni e con le merde

Inciampo in una foglia perché non so camminare

Ci fanno sedere quando vogliamo scappare

Come me stanotte non vedo le stelle

Vedo luci dalle tapparelle

Ma sono candele ???

Bimbo dormi, bimbo che c’hai sonno

Dormi oppure ti viene a mangiare il mostro

Bimbo mangia o diventi un inchiostro

Mi sento sola quando parlo di te

E piange perché ha perso anche le lacrime

Sul fondo di un bicchiere

Non si specchia più in un’ombra

Perché sente le sirene

Non dilata tutti buchi

C’ha le orecchie piene, inzuppate di merda schiacciata a terra

Non c’è collagene

Che riempie un petto fragile

Quando è stato svuotato da milioni di farfalle

Come è stato male quando non lo cagava nessuno

Come la vecchia alla ricerca del bimbo perduto

Come i fiori che pestati per rincorrere un pallone

Cercano di alzarsi ma non hanno più le forze

Concime è la mia merda scritta sulla carta Scottex

Carta igienica non va di moda fare la persona isterica

La vita è come sabbia dentro le ferite

I granuli che bruciano mischiati alla saliva

Perché piango perché devo sciogliere il dolore

Perché rido perché sono solo parole

Come me stanotte non vedo le stelle

Vedo luci dalle tapparelle

Ma sono candele ???

Bimbo dormi, bimbo che c’hai sonno

Dormi oppure ti viene a mangiare il mostro

Bimbo mangia o diventi un inchiostro

Sono così sola se parlo di te