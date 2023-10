Madame da record… è la donna con più copie certificate di sempre in era Fimi

Oltre ad essere la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio (“MADAME“) e per la miglior canzone (“Voce”), Madame è la donna con più copie certificate di sempre in era Fimi: 2.975.000 in soli 5 anni.

Alle sue spalle troviamo Alessandra Amoroso (2.955.000), Annalisa (2.800.000) ed Elodie (2.780.000).

Madame è inoltre presente nella classifica Fimi/GfK degli album più venduti con entrambi i dischi finora pubblicati (“MADAME“, #90 e “L’AMORE“, #43).

Madame: le copie certificate

Di seguito riportiamo tutte le certificazioni di Madame:

ALBUM:

2021, MADAME: Triplo Disco Di Platino (oltre 150.000)

2023, L’AMORE: Disco d’Oro (oltre 25.000)

SINGOLI:

QUADRUPLO DISCO DI PLATINO (DA 70.000 COPIE)

Voce

TRIPLO DISCO DI PLATINO (DA 100.000 COPIE)

Tu Mi Hai Capito (di Mame & Sfera Ebbasta)

Mi Fiderò (di Marco Mengoni feat Madame)

Il Bene Nel Male

TRIPLO DISCO DI PLATINO (DA 70.000 COPIE)

Marea

DOPPIO DISCO DI PLATINO (DA 70.000 COPIE)

MADAME – L’anima (di Marracash & Madame)

DISCO DI PLATINO (DA 100.000 COPIE)

Caos (di Fabri Fibra, Lazza & Madame)

Pare (di Ghali feat Madame)

L’eccezione

Weekend (di Bloody Vinyl, Slait & Young Miles feat Lazza, Madame & Massimo Pericolo)

Cicatrici (di Ariete feat Madame)

Airforce (di Massimo Pericolo, Crookers & Madame)

Perso Nel Buio (di Sangiovanni & Madame)

DISCO DI PLATINO (DA 70.000 COPIE)

Defuera (di Drd, Ghali & Marracash feat Madame)

Il Mio Amico (di Madame & Fabri Fibra)

Baby

Sciccherie

DISCO D’ORO (DA 50.000 COPIE)

La strega del frutteto (di Sick Luke, Chiello & Madame)

Babaganoush (di Madame & Pinguini Tattici Nucleari)

Aranciata

DISCO D’ORO (DA 35.000 COPIE)