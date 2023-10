Madame manda sold out il Forum di Milano per la prima del tour 2023. Ospiti Blanco, Fabri Fibra e Giulia Stabile

Madame concerto al Forum di Assago.

Dopo la data zero del 14 ottobre a Jesolo, è iniziato ufficialmente il tour di Madame con l’anteprima al Mediolanum Forum di Milano.

La cantante, con le sue 25 canzoni in scaletta per la quale si è quasi scusata (ho 21 anni, ho una scaletta piccola), ha ripagato il pubblico del Forum che aveva già risposto al suo appello con un sold out.

Uno show che non è stato solo musica: le note si sono mischiate perfettamente con i giochi di luci, le coreografie di Samuele Barbetta e i passi di danza di Giulia Stabile.

le canzoni

Intensi i momenti in cui Madame, sospesa nel vuoto, ha cantato volteggiando, facendo capriole al centro dell’arena milanese e cantando “a testa in giù”. E poi quello in cui ha cantato Milagro, brano dedicato ad una delle sue migliori amiche Matilde (clicca qui per testo e significato). Sullo sfondo le immagini di vecchi video che ripercorrono l’amicizia con Matilde con la ragazza seduta sul palco e culminato con un profondo e sincero abbraccio tra le due.

Gli ospiti della serata sono stati Blanco (uno dei più grandi talenti della nostra generazione, parole di Francesca) con cui ha condiviso le note di Tutti muoiono e Fabri Fibra (Caos e Il Mio Amico).

Nella scaeltta del concerto sono stati inseriti tutti i brani che hanno reso celebre la giovane artista: da Sciccherie (certificato disco di platino), l’ultimo singolo Aranciata (oro), i brani brani presentati a Sanremo Voce (4 dischi di platino) e Il bene nel male (3 platino).

Ad accompagnare Madame sul palco la band composta da: Dalila Murano alla batteria, Karme (Carmelo Caruso) alle tastiere, Estremo (Enrico Botta) alla consolle ed Emanuele Nazzaro al basso. Alle chitarre Luca Faraone, che è anche direttore artistico e musicale dello show.

La direzione creativa, il palco e le luci sono state curate di Jacopo Ricci. I visual sono di Sergio Papalettera di Studio Pro Design e Roof.

Ecco la scaletta.

MADAME – TOUR 2023 – SCALETTA CONCERTO MILANO

Intro + Istinto Quanto Forte Ti Pensavo Tu Mi Hai Capito Donna Vedi Skit Clito Nimpha Baby Synterludio + Avatar Anna Sciccherie 17 Madame – L’Anima Tutti Muoiono insieme a Blanco Mami Papi Se Non Provo Dolore Respirare Voce Il Bene Nel Male Caos insieme a Fabri Fibra Il Mio Amico insieme a Fabri Fibra Milagro Aranciata Marea Tekno Poke’

Dopo la tappa di ieri sera ad Assago, il tour di Madame riprenderà il 3 novembre da Grosseto e tornerà a Milano agli Arcimboldi il 4 dicembre (nuova data).

Qui di seguito le prossime date del tour.

MADAME – TOUR 2023

3 novembre – Grosseto – Teatro Moderno

5 novembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

8 novembre – Bari – Teatro Team

21 novembre – Brescia – Teatro Dis_Play

23 novembre – Bologna – Teatro Europauditorium

25 novembre – Genova – Teatro Carlo Felice

27 novembre – Torino – Teatro Colosseo

30 novembre – Firenze – Teatro Verdi

2 dicembre – Sanremo – Teatro Ariston

4 dicembre – Milano – Teatro Degli Arcimboldi NUOVA DATA

6 dicembre – Reggio Emilia – Teatro Romolo Valli

8 dicembre – Padova – Gran Teatro Geox

16 dicembre – Napoli – Palapartenope

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music.

I biglietti per la nuova data del 4 dicembre 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano saranno disponibili dalle ore 10.00 di domani, lunedì 23 ottobre, su TicketOne e nei punti vendita abituali.

