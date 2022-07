Mace: disponibile una nuova versione di Oltre in collaborazione con il collettivo Canemorto

A partire dallo scorso 15 luglio è disponibile nei negozi una nuova versione speciale in doppio vinile colorato di Oltre, l’ultimo disco di Mace (pubblicato per Island Records/Universal Music Italia) al quale ha lavorato il collettivo Canemorto, che si è occupato di creare il disegno ricamato sulla cover in tessuto.

Il trio di artisti ha ideato insieme a Mace un’interpretazione visiva delle canzoni contenute di Oltre (disco interamente strumentale) traducendo in immagini un paesaggio interiore popolato da entità mistiche, realizzato con il supporto del ricamificio Riart. Ecco come gli artisti hanno commentato il loro lavoro su questa speciale versione di Oltre:

Abbiamo progettato la cover ricamata reinterpretando l’artwork originale di OLTRE, in cui si intravede un cielo dai toni caldi dietro un telo blu scostato da MACE. Il nostro artwork è una sorta di tuffo dentro questo paesaggio celato, un mondo psichedelico popolato da creature misteriose, che danno una forma visiva e tangibile alle sonorità astratte dell’album. Per materializzare questa sensazione tattile abbiamo utilizzato un mix di filati speciali (raso, viscosa e burmilana) con vari spessori e lucidità, ricamati insieme tramite la tecnica multicording su una base di tessuto crêpe. Il risultato è una cover-sacca ricamata in cui è racchiuso il doppio vinile, che nelle mani di chi sa guardare oltre potrebbe anche trasformarsi in un copricuscino, su cui fare sogni pazzi cullati dal sound di Mace.

Canemorto è un trio di artisti italiani dall’identità nascosta, attivi dal 2007. Il loro lavoro si sviluppa sul confine tra realtà e finzione: seguaci di una divinità canina chiamata Txakurra, diffondono il suo culto attraverso opere “a sei mani” che sfruttano i media più disparati.

TRACKLIST OLTRE MACE

01. breakthrough suite ༆

02. singularity ࿐

03. ologramma ↂ

04. estasi ꖒ

05. espansione ✦

06. rituale ண

07. impeto ঌ

08. serpente cosmico ത

09. moto perpetuo ๛

10. sangoma ಊ

11. volo celeste རོ

12. risveglio ड़