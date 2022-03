Parte a maggio il tour di Mace, un’esperienza multisensoriale tra mondi onirici, illusione e realtà

Mace Live.

Parte nel mese di maggio prossimo Obe Live, il tour di Mace Dj e Producer tra i i pi stimati della scena musicale italiana che ha collaborato a grandissime hit di Salmo, Fabri Fibra, Izi e prodotto l’intero album DNA di Ghali tra le tante cose.

Di recente Mace ha anche prodotto due tracce dell’ultimo album di Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare.

A febbraio del 2021 Mace ha pubblicato l’album OBE, progetto certificato con il disco di platino che, nel primo week end, è risultato l’album più ascoltato al mondo su Spotify con oltre 25 milioni di stream. Ora per Mace è giunto il momento di portare in giro per l’Italia la propria musica.

Mace live

Il tour “OBE LIVE An Out Of Body Experience” prenderà il via a maggio (era inizialmente previsto per marzo/aprile) e sarà un’esperienza multisensoriale, che accompagnerà lo spettatore in un viaggio extracorporeo tra coordinate geografiche inaspettate e mondi onirici, tra illusione e realtà.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date. A causa di problemi di ricollocamento e calendarizzazione, le date di Napoli, Bari e Firenze sono state al momento cancellate e sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati in prevendita.

Il tour è da Artist First, qui a seguire le date confermate:

12 MAGGIO -TORINO -HIROSHIMA MON AMOUR

19 MAGGIO -PADOVA -HALL

22 MAGGIO -ROMA -SPAZIO 900

25 MAGGIO -MILANO -FABRIQUE (SOLD OUT)

28 MAGGIO -BOLOGNA -ESTRAGON

Foto di Francis Delacroix