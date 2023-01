Luna, Big Fish la fa sbocciare con il nuovo singolo ‘ABC’

Luna ABC testo del nuovo singolo prodotto da Big Fish.

Luna Melis è una delle donne della musica rap e pop italiana che si è fatta conoscere in questi anni non solo grazie alle sue canzoni ma anche attraverso la tv.

Dalla sua partecipazione a X Factor di quattro anni fa, e la successiva conduzione del Daily dello stesso programma, ne è passata di acqua sotto i ponti.

Dopo la pandemia e tutto il periodo post-lockdown, Luna ha scelto di ripartire e di farlo non solo con la sua tecnica e tenacia ma anche con l’aiuto di un maestro come Big Fish.

E’ da questa collaborazione che nasce il nuovo singolo ‘ABC‘, un vero e proprio ritorno alle origini rap della cantante e anche una prova di forza che si percepisce appieno sia nella musica che nel testo.

Ed è proprio dalle sue parole che si percepisce il desiderio di tornare a far sentire e vedere di che pasta è fatta, trattando la materia del rap, i “fondamentali” come lei stessa li chiama, come fosse un bicchiere d’acqua fresca.

Luna ABC testo e audio

Frate è come andare in bici

Non si scorda

Quando arrivo coi miei amici

taglia la corda

Abbiamo tutti gli occhi addosso

La scena è nostra

Prendo tutto con un passo

Basta una mossa

Vi tocca ripassare

Come se poi interrogassi

Fish mettimi a cento i bassi

Muovi il culo e dopo accentua i passi

Yess con le moves bad ass

Profuma d’Olanda la mia trousse d’hermes

Sono così in alto non ho più un best friend

Per me è l’abc ma per voi è più un test

A come attenzione

B come bad bitch

C come canta anche tu questo pezzo così

A come attenzione

Per me è easy ABC

Non si scorda come la bici

Fondamentali abc

A B C

Dove capiti capiti

La notte qua ci si muove rapidi rapidi

Brindiamo alla vita alziamo i calici calici

Scusa non ricordo la sequenza, A B SHIT

Si alza la marea quando arriva la luna

Easy, pure la tua dea se la fuma

Busy, quindi se mi chiami non rispondo

Pronto, devi esserlo tu allo scontro