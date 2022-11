Luk dopo la vittoria a Music For Change 2022 lancia “Numeri”, brano sulla migrazione dei popoli

Arriva un nuovo singolo per il cantautore campano Luk, già vincitore di Music For Change 2022.

LUK è il nome d’arte di Enzo Colursi, cantautore nato a Napoli, nel quartiere Sanità, nel 1991.

Enzo comincia a suonare il pianoforte all’età di 11 anni da autodidatta. Durante l’adolescenza ascolta e studia i grandi cantautori italiani come Tenco, Lauzi, Guccini, De Andrè, De Gregori e soprattutto Lucio Dalla che ha ispirato la scelta del suo nome d’arte, essendo LUK il titolo di una canzone poco conosciuta dell’artista bolognese.

Inizia a cantare a 17 anni esibendosi nei pianobar e, a 18 anni, scrive le sue prime canzoni.

Nel 2012 conosce Alessandro Freschi e Lorenzo Campese, due giovani cantautori con cui fonda il gruppo Isole Minori Settime. La band, attiva dal 2013 al 2017, pubblica due singoli e un EP Live, arrivando in finale al Premio Fabrizio De Andrè nel 2016.

Nel frattempo, insieme a Raffaele Bruno, lo stesso Alessandro Freschi, Massimo “Blindur” De Vita e Capone Bungt&Bangt entra a far parte del progetto Gli Ultimi Saranno suonando dal vivo nelle varie carceri in tutta Italia.

È nel 2017 che parte il suo progetto solista con cui si approccia alla musica elettronica. Con Massimo “Blindur” De Vita produce e pubblica alcuni singoli prima del suo album d’esordio dal titolo Nove sigarette, uscito nel 2020 per XO La Factory.

Nel 2021 è tra gli 8 vincitori di Musicultura con il brano Lune storte. Nel 2022 vince il primo premio Music For Change e la Menzione Speciale Club Tenco con il brano Numeri.

E così LUK continua a scrivere canzoni e suonare in giro il piano forte, parole sue, molto male.

Dopo le soddisfazioni ottenute con Numeri il brano è fuori sulle piattaforme digitali. Si tratta di una canzone che viene definita “sporca”. Come la nostra terra e come preghiere bugiarde.

Scritta da Luk e Stefano Amato la canzone fa parte dell’album MUSIC FOR CHANGE – COLLECTIVE ALBUM #22 insieme agli altri brani finalisti.

Gli 8 lavori sono stati sviluppati insieme ai coach e ai conductor di Music For Change durante la residenza artistica di 12 giorni ai BoCs Art di Cosenza, con la supervisione di Gennaro De Rosa, direttore artistico e presidente di Musica Contro Le Mafie.

Ad ogni artista in gara è stata assegnata una delle 8 tematiche sociali scelte dal direttivo del premio. Numeri di LUK è stata scritta sul tema Migrazioni e Popoli.

Tra l’altro LUK verrà premiato a Casa Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.

Ecco come racconta LUK questa canzone…

“Le case perdute, cercate, mai viste, sperate. Numeri in terra e in mare. Viviamo in tempi bui in cerca di un fuoco che dia luce sulla strada. Mirko, Sara, Samuele, Fabio: quattro storie e quattro nomi che sono le storie di tutti, i nomi di tutti. Mentre si sente il fischio nelle orecchie dopo il rumore assordante di una bomba, i lividi urlati dal colpo di manganelli sulla schiena e i sogni infranti, una nuova creatura nasce con l’intento di raccontare tutte queste macerie nel modo più violento e viscerale possibile. Viviamo in tempi dove l’azione concreta vale più della speranza. “Numeri”: un brano sporco come la nostra terra, come preghiere bugiarde”.