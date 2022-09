Il nuovo disco di Luigi Strangis, “Voglio la gonna”, è un inno alla libertà di esprimersi

Il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis, è pronto a tornare con un nuovo album intitolato Voglio la gonna. Andiamo a scoprire insieme data di uscita e tracklist.

Il progetto del 21enne polistrumentista è stato anticipato nelle scorse settimane dal singolo Stai bene su tutto.

Voglio la gonna arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, venerdì 14 ottobre su etichetta 21co e con distribuzione Artist First. Il disco sarà anche disponibile in versione autografata, in esclusiva Amazon, e in versione limitata bundle cd autografato e felpa su musicfirst.it.

Questo il claim del disco lanciato da Luigi Strangis:

“Ognuno di noi deve essere libero di poter esprimere al meglio sé stesso, la sua indole e i suoi sogni e poterli perseguire senza l’ingabbiamento degli stereotipi. Per questo ho deciso di intitolare l’album ‘VOGLIO LA GONNA’ “.

Questa la tracklist di VOGLIO LA GONNA:

Occhi lucidi Chissenefrega Stai bene su tutto Sembra Woodstock Strano Non cambia mai Niente a parte te Bang Bang Tracce di Te Cicatrici

Dopo le tappe estive che lo hanno visto protagonista del suo primo vero e proprio tour questa estate, Luigi Strangis porterà i brani di Voglio la gonna anche sul palco dei suoi prossimi live (prodotti e distribuiti da Vivo Concerti) il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma.