E’ ora disponibile in pre-order Dalla – 40th Anniversary, lo storico album di Lucio Dalla uscito nel 1980 e che sarà proposto in versione rimasterizzata in un cofanetto in arrivo il 13 novembre.

Si tratta di uno degli album più iconici della musica italiana, rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani. Il campionamento digitale del master tape originale fatto a 192khz e 24 bit, ha permesso di recuperare appieno le sonorità originali, non falsate da precedenti interventi.

Questa la tracklist del disco. Testi e musiche di tutti i brani sono stati scritti da Lucio Dalla.

1 – Balla balla ballerino

2 – Il parco della luna

3 – La sera dei miracoli

4 – Mambo

5 – Meri Luis

6 – Cara

7 – Siamo dei

8 – Futura

Prosegue così il lavoro di Sony Music di riscoperta e valorizzazione degli album di Lucio Dalla, come già fatto con Come è profondo il mare e Duvudubà (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

LUCIO DALLA – DALLA – 40TH ANNIVERSARY

L’album Dalla sarà disponibile in un esclusivo ed elegante cofanetto nel quale troverà spazio il cd con gli 8 brani rimasterizzati, ma anche un booklet di 24 pagine con interviste e foto inedite.

Sarà anche possibile acquistare dal 13 novembre anche il cofanetto versione LP 180gr (2000 copie numerate a mano) + foto + libretto 12 pagine.

Il ricco libretto è redatto da John Vignola e contiene le immagini esclusive scattate della fotografa Camilla Ferrari, realizzate nella città di Bologna e ispirate al disco.

Ogni cofanetto conterrà una delle 10 diverse fotografie di Camilla Ferrari. Le immagini sono stampate su carta speciale fotografica 30×30 numerata a mano. Per ogni fotografia esisteranno solo 200 esemplari.