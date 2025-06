“Situazione complicata”: Lucio Corsi e il suo amore tragicomico arrivano in radio

Lucio Corsi testo e significato del nuovo singolo, Situazione complicata, brano estratto dall’album Volevo essere un duro (già certificato disco d’oro).

Dopo il successo del singolo Volevo essere un duro, disco di platino e brano con cui ha conquistato il secondo posto a Sanremo e un brillante quinto all’Eurovision 2025, Lucio Corsi torna in radio con un nuovo estratto dal suo ultimo disco.

LUCIO CORSI – significato del testo di Situazione complicata

In radio da venerdì 6 giugno, il brano Situazione complicata è una ballata d’amore tragicomica, come racconta lo stesso Lucio: «È una canzone d’amore proprio perché tragicomica. La voce narrante è quella di un uomo ridicolo, possessore di un cuore ingarbugliato. Sogna e soffre, studia piani fallimentari, fugge alla perfezione, torna e finge».

SITUAZIONE COMPLICATA – LUCIO CORSI – TESTO

Ho voglia di finire con Giulia in paradiso

Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito

Viviamo nella stessa città

È bella come il mare infinito

L’unico difetto che ha è suo marito

È l’unico difetto che ha

Ho voglia d’aspettare con lei un treno che ritarda

E rovinare un grande amore che non mi riguarda

L’amo, ma nessuno lo sa

È il fiore che ho nascosto in un libro

L’unico difetto che ha è suo marito

L’unico difetto che ha è quel cretino

E l’unico difetto che ha lui è che è un mio amico

È l’unico difetto che ha

Ho voglia di scappare su una nave in Inghilterra

Ma non ho nemmeno i soldi per un pullman che si ferma

Magari chiamo Francis Delacroix

Perché a pensare a Giulia sono impazzito

Ho tolto i petali alle margherite

Ma sono indecise, cattive e gelose

Ho messo un paio di Ray-Ban in faccia a un girasole

Per provare a cambiare le cose

Così magari si lascerà

I fiori, si sa, sono appesi a un filo

Domani tornerò in Italia a bordo di un battello

Del re e della regina non m’importa un fico secco

Giulia ha prenotato un tavolo in un pub di Torino

Vuole sapere com’è il Regno Unito

L’unico difetto che ha

L’unico difetto che ha

L’unico difetto che ha è il tempo grigio

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la

Lucio Corsi in tour: 28 date in tutta Italia

Dopo il successo del Club Tour 2025, tutto esaurito, Lucio Corsi torna dal vivo con Estate 2025, prodotto da Magellano Concerti. Il nuovo tour estivo toccherà 28 città italiane tra giugno e settembre, tra cui gli appuntamenti speciali di Ippodromi 2025: il 21 giugno a Roma (Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle) e il 7 settembre a Milano (Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro).

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











Le date di Estate 2025

12 giugno 2025 – Mestre (VE) – Parco Bissuola

14 giugno 2025 – Saint Nicolas (AO) – Musicastelle

17 giugno 2025 – Cagliari – Arena in Fiera

21 giugno 2025 – Roma – Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle

25 giugno 2025 – Bologna – Sequoie Music Park

27 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest

28 giugno 2025 – Genova – Altraonda Festival – Arena del Mare

29 giugno 2025 – Lido di Camaiore (LU) – La Prima Estate – Parco Bussoladomani

6 luglio 2025 – Perugia – L’Umbria Che Spacca

8 luglio 2025 – Collegno (TO) – Flowers Festival

10 luglio 2025 – Arezzo – Mengo Festival

13 luglio 2025 – Caserta – Un’Estate Da Belvedere – Belvedere di San Leucio

18 luglio 2025 – Sassari – Festival Abbabula

19 luglio 2025 – Lanusei (NU) – Rocce Rosse & Blues

23 luglio 2025 – Termoli (CB) – Termoli Summer Festival

24 luglio 2025 – Montecosaro (MC) – Mind Festival

27 luglio 2025 – Laghi di Fusine (UD) – No Borders Music Festival (sold out)

2 agosto 2025 – Locarno – Rotonda by la Mobiliare (Locarno Film Festival)

6 agosto 2025 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

7 agosto 2025 – Castelbuono (PA) – Ypsigrock

10 agosto 2025 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

11 agosto 2025 – Lecce – Cave del Duca

12 agosto 2025 – Lamezia Terme (CZ) – Color Fest

17 agosto 2025 – Gavorrano (GR) – Teatro delle Rocce (sold out)

18 agosto 2025 – Follonica (GR) – Summer Nights

30 agosto 2025 – San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto Festival – Villa Torlonia (sold out)

31 agosto 2025 – Mantova – Mantova Summer Festival – Palazzo Te

7 settembre 2025 – Milano – Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro

Foto di copertina di Francis Delacroix