Milano dedica tre giorni di musica ed eventi a “Quel gran genio” di Lucio Battisti

Quel gran genio, la prima edizione di una manifestazione che metterà al centro uno dei cantautori più importanti della musica italiana, Lucio Battisti. E così che la città di Milano renderà omaggio dal 29 settembre all’1 ottobre la musica senza tempo di Lucio.

La prima edizione della manifestazione partirà proprio in questo 2023, anno in cui decorre il 25esimo anniversario dalla scomparsa dalla sua scomparsa (ma anche gli 80 anni dalla nascita).

Una dozzina di eventi sparsi sul territorio cittadino abbracceranno per la prima volta nella stessa rassegna tutta la discografia dell’artista. Dai primi 45 giri della fine degli anni Sessanta diventati grandi successi popolari, fino ad arrivare alla svolta elettronica dei cosiddetti ‘dischi bianchi’ con Pasquale Panella, quei cinque dischi che hanno segnato l’ambizione di dar vita ad un nuovo modo di fare canzone.

Il capoluogo lombardo, Milano, è stato scelto per ricordare Lucio Battisti in quanto città che ha saputo valorizzarne il talento permettendogli di frequentare l’ambiente discografico e ottimi musicisti. Ed è a Milano che Lucio ha conosciuto il personaggio chiave della sua vita artistica, Giulio Rapetti Mogol.

Lo spirito di Quel gran genio sarà quello di portare la musica di Battisti ‘dentro la città’, anche in periferia, coinvolgendo varie tipologie di pubblico, con pochi eventi a pagamento e la maggioranza gratuiti… teatri, auditorium, ma anche librerie, cinema, metropolitane e piazze saranno avvolte in quei tre giorni dalla musica dell’artista.

La “partenza” avverrà alle 07 e 40 di venerdì 29 settembre dalla Stazione Cadorna, con un gruppo di busker che intonerà la famosa canzone di Lucio Battisti, 29 settembre.

Come recita la seconda parte del brano, il “lui” innamorato vuole raggiungere la sua “lei” e prende un volo alle 08.50. Detto fatto. Un nuovo gruppo di busker sarà presente all’Aeroporto di Linate, alle 08.50 in punto, per far partire un nuovo flashmob che darà il “la” ufficiale alla 1ª edizione di Quel Gran Genio.

E così tra l’ascolto condiviso dell’album Anima latina presso la Sala Cinema Astra del Cinema Anteo, l’incontro musicale a CityLife Battisti in classica, un giro turistico con Tram storico ATMosfera nel centro della città con a bordo un live acustico e il Convegno che si terrà al CPM, prenderà vita, nuovamente la musica di Lucio.

A chiusura della manifestazione, uno spettacolo speciale al Teatro Franco Parenti domenica 1° ottobre, dove andrà in scena un grande concerto che abbraccerà tutta la sua produzione, un live cronologico da Per una lira fino ad Hegel, da Mogol a Panella passando per la collaborazione con Velezia (pseudonimo di Grazia Letizia Veronese, sua moglie).

La Direzione artistica è a cura de L’Isola che non c’era.

Tra i primi e più convinti sostenitori dell’iniziativa Quel Gran Genio, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, a cui si sono aggiunti subito dopo Sea Aeroporti, Ferrovie Nord Milano, Sony Music Italia e il CPM Music Institute di Franco Mussida.