Sarà disponibile dal 30 agosto il nuovo singolo autoprodotto del cantautore errante Luca Marino Non Va Più Via, brano dalle spiccate sonorità pop e radio friendly che segnano il ritorno dell’artista che nel 2010 esordì al Festival di Sanremo 2010 arrivando fino in finale.

Nelle scorse settimane Luca Marino ha pubblicato il singolo Margarita in cui ha collaborato con il cantautore Lorenzo Bertocchini. I due durante l’estate hanno spesso condiviso il palco utilizzando come claim dei loro live Due repertori che si incontrano, due voci che si intrecciano.

LUCA MARINO NON VA PIÙ VIA

Il nuovo singolo di Luca Marino Non Va Più Via si caratterizza per un’atmosfera pop in cui chitarre classiche e sintetizzatori sono protagonisti di un suono pieno in cui la voce del cantautore è rappresentativa di una narrazione che potrebbe essere adatta anche a un’altra forma artistica.

L’artista descrive così il nuovo brano:

“Parlare d’amore…lo faccio spesso. Questa volta per farlo ho messo in piedi un giallo. Il brano racconta di un’estate passata tra un’intensa passione e la sua totale assenza. Offre diverse chiavi di lettura: chi è la donna della canzone? È una donna o è qualcosa? Racconta forse di un amore clandestino o non è che una metafora dell’esistenza? Da cosa sta fuggendo la voce narrante della canzone?”

Non Va Più Via anticipa l’atteso nuovo album del cantautore di Busto Arsizio intitolato Vivere non è di moda che vedrà la luce prossimamente e che arriva a meno di un anno di distanza dall’omonimo album (ne abbiamo parlato Qui), uscito il 15 novembre 2018 dal quale furono tratti i singoli Ma chi ti capisce a te e Come i Gatti.

Foto dai Social di Luca Marino