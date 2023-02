Luca Jurman su Sanremo 2023: "Giusta la vittoria di Mengoni ma Giorgia meritava il podio. Mr. Rain ha fatto la paraculata..."

Luca Jurman cantante, musicista e insegnate di canto/vocal coach noto al grande pubblico anche per la sua partecipazione nelle vesti di professore di Amici di Maria De Filippi si è espresso sulle sue pagine social, per la precisione su TikTok e Instagram, commentando il podio, e non solo, del Festival di di Sanremo 2023.

Il video pubblicato dall’artista è accompagnato dalla scritta “Vince la voce pura e perde l’autotune“. Jurman innanzitutto esprime un po’ di delusione per le posizione basse delle donne in classifica…

“Io non sono d’accordo con la classifica finale delle prime cinque posizioni e ti spiego perché. Intanto c’erano delle donne che avrebbero dovuto arrivare sul podio al posto di alto e più in alte in classifica rispetto”

Dopodiché parte nel dare la sua opinione partendo dal quinto classificato, Tananai, che ha presentato in gara il brano Tango:

“Si è presentato con un brano scontato e poco incisivo e la sua perfomance è stata insufficiente. Al suo posto avrei messo i Modà, un brano scontato anche il loro ma almeno cantato in modo decente. Oppure per le stesse ragioni ci poteva essere Ultimo, perché al suo posto il quarto, ci avrei messo Elodie, che ha cantato bene un brano difficile e sicuramente più particolare.”

Ma c’è un piazzamento che il vocal coach trova assolutamente inspiegabile, o meglio, sbagliato, il terzo posto di Mr. Rain con Supereroi. Il terzo posto per lui sarebbe dovuto andare a Giorgia…

“Il terzo doveva andare di diritto alla miglior cantante italiana che, malgrado le sue perfomance siano state sotto la sua media, con un brano non adatto a lei, era comunque da preferire alla paraculata di Mr. Rain che, oltre a portare un brano elementare è ricorso alla presenza dei bambini, in playback, per esibirsi entro la mezzanotte e prendere più voti. Che paraculo!”

Luca Jurman è invece d’accordo con il primo e secondo posto, ovvero Marco Mengoni davanti a Lazza:

“Trovo giusto il secondo posto a Lazza. Benché non mi faccia impazzire ha portato un brano buono, ben composto e ben prodotto. Inoltre si è anche limitato nell’uso dell’autotune, infatti alcune naturali imprecisioni si sono sentite.

Al primo posto finalmente l’autotune è andato a farsi un giro; grazie alla sua voce Marco Mengoni, pur non piacendomi nelle note alte dove esagera, ha saputo con un buon brano interpretare e comunicare emozioni meglio di tutti“.

Quindi secondo Jurman il Festival si sarebbe dovuto concludere con Mengoni e Lazza al primo e secondo posto. Giorgia terza, Elodie quarta e al quinto posto un nome tra Ultimo e Modà. E voi cosa ne pensate?