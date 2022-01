Luca Carboni al lavoro con Marta Venturini sul nuovo album in uscita nel 2022

Luca Carboni nuovo album in lavorazione.

Sono ormai quasi quattro anni che il cantautore bolognese non pubblica un nuovo disco. L’ultimo, Sputnik, risale infatti a giugno del 2018 e fu promozionato fino all’anno successivo con i singoli La grande festa, Io non voglio, Ogni cosa che tu guardi e Prima di partire.

Ora Carboni sta finalmente ultimando il suo tredicesimo disco di inediti.

Luca Carboni nuovo album

Ad annunciare l’entrata in studio per il nuovo album è stato il cantautore stesso che ha annunciato anche di star lavorando con un’autrice e produttrice tra le più talentuose della scena musicale italiana, Marta Venturini.

Queste le parole di Carboni…

È davvero bellissimo tornare in studio a produrre nuove cose con Marta Venturini e Andrea Suriani. Big team

Le collaborazioni di Marta Venturini sia nelle vesti di autrice che di produttrice sono molteplici e molto diverse tra loro. Alcuni nomi? Calcutta, Marco Carta, Emma Marrone, Federica Carta, Giulia Anania, Zibba, Moreno, Arisa, Le Vibrazioni e tanti altri ancora.

Tra l’altro l’amica e collega Giulia Anania ha postato la foto che vede Marta in studio con Luca Carboni e Andrea Suriani commentando la notizia con queste parole:

La Produttrice e autrice Marta Venturini, Nonché mia grande amica: la compagna di tante canzoni, avventure, dolori e gioie della musica, scrive e produce con Luca Carboni, uno dei pochi artisti veri in Italia. Il mito di chiunque insegue le belle canzoni.

Felicissima per lei, per la musica italiana e per tutte le grandi donne che lavorano nella musica. Che spaccano perché non gli ha regalato niente nessuno. Sta per arrivare un nuovo album di Luca Carboni, una botta di musica vera in Italia e questo mi riempie il cuore di speranza.

Per il momento ancora non ci sono dettagli su questo nuovo disco in uscita nel 2022 anche se, molto probabilmente, Carboni cercherà di tornare in tempo per l’estate 2022 con un nuovo singolo.