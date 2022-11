Un inno all’amicizia, quella vera, in “Grandi” nuovo singolo di Luca Capizzi

È fuori Grandi, nuovo singolo del cantautore Luca Capizzi. Il brano è una ballad in cui, in maniera intensa e intima, si parla di amicizia e fiducia.

Nato a Liestal, Basilea Campagna in Svizzera il 7 dicembre 1989, Luca Capizzi ha sangue italiano e spagnolo. Italiano da parte del padre Lorenzo mentre è la madre Susanna ad essere spagnola.

La sua avventura nella musica parte nel 2015 quando decide di lanciare un brano che entra in rotazione nelle radio svizzere, La mia canzone. Da quel momento si mette in gioco in manifestazioni e Contest come Sanremo NewTalent, Festival di Pescia, A Cena con Nina Moric e Il pRemio Mia Martini in cui si classifica terzo nel 2019.

Contemporaneamente lancia svariati singoli tra cui Vicino a te, Siamo uguali e Sorridi. Quest’ultimo, con un video lanciato su TikTok, superato 10 milioni di streaming se si contano YouTube, Facebook, Instagram e TikTok.

Nel 2021 pubblica sulle piattaforme digitali Luca Capizzi – Single Collection, una raccolta dei suoi singoli più significativi. Nel 2022 è la volta del nuovo singolo, Grandi per l’appunto.

Ecco come Luca racconta questo pezzo:

“Tutti abbiamo tanti amici, ma su chi possiamo realmente contare? Ecco, il brano parla proprio di quel tipo di amicizia, quella pura, parla di quella persona che non giudica i tuoi errori e ti sostiene nel momento del bisogno. Che ti capisce anche solo con uno sguardo per sapere come stai”.

La canzone porta la firma di Luca Capizzi, Francesco Sponta e Marco Di Mento ed è disponibile anche in versione in spagnolo col titolo di Grandes. Qui a seguire trovate il videoclip.