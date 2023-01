LoveGang126: il singolo Cattive abitudini è un omaggio alla scena hip hop capitolina, ecco il video e il testo

LoveGang126 Cattive abitudini testo e significato del nuovo brano del trio.

È online il videoclip Cattive abitudini, nuovo singolo del collettivo romano composto da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126 e Ugo Borghetti.

Il pezzo dà un’ulteriore conferma della forza del collettivo di artisti di origine romana conosciuto anche come CXXVI che ha già pubblicato i singoli Signor prefetto, Mani sporche feat. Gianni Bismark & Lil Kvneki e Classico.

Lovegang cattive abitudine significato del brano

Cattive abitudini è un brano dal sound che richiama il boom bap newyorkese degli anni ‘90, in cui l’anima di Roma è ancora una volta protagonista grazie anche agli scratch di alcune storiche canzoni rap con cui la LOVEGANG126 rende omaggio all’iconica scena hip hop capitolina – quella del Colle der Fomento, Cor Veleno e del Truce Klan – attraverso gli scratch di Dj Gengis.

Il videoclip è stato diretto da Goofy Studio e si caratterizza per un’estetica tipicamente anni Novanta/Duemila. Ambientato in una stanza che ricorda un salotto caotico, al centro un divano e un tavolino pieno di oggetti di vario tipo. Ciascun membro della LOVEGANG126, dopo aver suonato al citofono, entra in scena mettendosi comodo, perfettamente a proprio agio tra quelle che vengono considerate “Cattive abitudini” a cui non si riesce a fare a meno.

Lovegang126 cattive abitudine testo e audio

(Ketama126)

Ah, ah

Il lupo perde il pelo ma non il vizio

Per questo muoio a trentatré anni come Cristo

Alcol e Oxycontin e cicatrizzo

Sto tutto fatto mentre lo registro Ah

Ho sei vizi capitali, tutti tranne l’invidia No

Roma è la capitale del peccato ed è mia amica (è mia amica)

Drugstore Cowboy, facciamo una rapina Tu-tu-tu

Non mettere il cappello sul letto che porta sfiga Ah

Sei dischi di platino, me li lego al cazzo (fanculo)

Sto mangiando platano fuori da questo Stato (fanculo)

Educazione a schiaffi, mamma non mi ha viziato Nah

Ma piano piano crescendo ho recuperato Ah

(Franco126)

Ho una scusa buona per ogni cattiva abitudine

Fa buio in zona, addosso un senso di inquietudine

Un inferno di pinte, le faccе stravolte

Bottiglie rotte, cappa di sigarеtte

Ho una scusa buona per ogni cattiva abitudine

Fa buio in zona, la notte scende sulle cupole

Bevo birra, ma non serve per tappare i buchi

Sarà soltanto uno dei tanti trip andati storti

(Pretty Solero)

Oh

Le cattive abitudini sono sempre le più dure a morire

Sto sulle spine oh

Faccio testa o croce per capire

Questa sera dove andrò a finire o dove andrò a morire

Sembri un angelo caduto, io un diavolo distrutto

A lei le cola il trucco perché ho rovinato tutto

Faccio sempre peggio di quello che penso

E poi finisce sempre che mi pento

Rivotril, Oxycontin, Tavor e gin

Cristalli di MD, nei vicoli va così

Seh, seh, seh, seh

Pasticche a castelletto

Non vado a letto, spero che facciano effetto

(Franco126)

Ho una scusa buona per ogni cattiva abitudine

Fa buio in zona, addosso un senso di inquietudine

Un inferno di pinte, le facce stravolte

Bottiglie rotte, cappa di sigarette

Ho una scusa buona per ogni cattiva abitudine

Fa buio in zona, la notte scende sulle cupole

Bevo birra, ma non serve per tappare i buchi

Sarà soltanto uno dei tanti trip andati storti

(Ugo Borghetti)

Ho una brutta abitudine

Mi piace stare in giro coi miei ed ho sempre una buona scusa con lei

Ho una brutta abitudine, non la schiaccio

Mi piace quando il cuore esplode per colpa del sasso

Ho una brutta abitudine

Stappo birre coi denti per colmare la solitudine

Ho una brutta abitudine

Fumo chiuso nella stanza, vivo circondato dalla cappa

Ho una brutta abitudine

Cicco sulla stagnola all’interno del cerchio

A Trastevere molesto, merce sullo specchietto

Se mi guardo allo specchio, non vedo più Roberto

Mettimi la droga nello zucchero

Taglio e la merce vanno sempre assieme

Né canne né calmanti possono calmarmi

La soluzione non deve essere andare al bancone

Nei cortili qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando

Abbiamo la riserva di Bourbouka per l’inverno

Pensavo de sta’ fatto, invece è solamente mal di testa