Love MI: ordine d’uscita dei cantanti e tutte le info utili per il concerto di Fedez e J-Ax

Love MI.

Manca poco al concerto Love MI organizzato da Fedez in Piazza Duomo a Milano e che segna la reunion con J-Ax. Un evento all’insegna della solidarietà e della musica.

Al progetto hanno aderito 22 artisti e alcune special guest a sorpresa che si alterneranno per dare vita ad un grande show presentato da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato.

Per chi non potrà essere presente, sarà trasmesso in diretta dalle 18:00 su Mediaset Infinity e dalle 19:00 su Italia 1.

L’evento fa parte del palinsesto Milano è Viva promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo.

Lo scopo è quello di raccogliere fondi grazie al numero solidale 45595 in favore di TOG – TOGETHER TO GO, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.

Il concerto sarà completamente gratuito e giovani artisti si alterneranno ai big.

Nella prossima pagina l’ordine di esibizione e le info utili, orari, accesso disabili, mezzi pubblici.