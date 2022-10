Ritorna l’accoppiata formata da Lorenzo Fragola e Mameli con “Testa x aria”

Lorenzo Fragola Testa x aria testo e significato del nuovo singolo con Mameli fuori in radio e digitale da venerdì 21 ottobre per Sony Music Italy.

Continua così la collaborazione tra i due cantautori e amici. Un sodalizio professionale iniziato con Attraverso e continuato quest’estate con Luna fortuna. Ora arriva Testa X Aria, scritta e interamente prodotta dai due artisti.

Lorenzo Fragola Testa x aria significato del brano con Mameli

Questo nuovo singolo viene presentato come una ballad emozionante che racconta, di “jovanottiana memoria”, la voglia di volare e la paura di cadere.

“So che vuoi volare, paura di cadere ma tu lasciati andare vedrai che poi andrà bene…” così cantano Lorenzo Fragola e Mameli in Testa X Aria. La canzone prova a inquadrare come ognuno di noi viva nella costante altalena tra la paura di volare e appunto la paura di cadere.

Un brano che coinvolge innanzitutto i due artisti che vivono questa canzone come ‘un incoraggiamento’, una cura per loro stessi, ma che in realtà parla a tutti, soprattutto alla generazione di giovani che si sente sempre in bilico nell’ansia di non sapere quello che verrà.

testo e audio

In arrivo venerdì 21 ottobre 2022