Lorenzo Fragola "condivide" un suo attacco di panico su TikTok con un messaggio: "Non c'è vergogna alcuna..."

In queste ore si sta parlando molto di Lorenzo Fragola. Il cantautore, vincitore dell’ottava edizione di X Factor, ha deciso di condividere su TikTok un suo attacco di panico.

Gli attacchi di panico sono un disturbo sempre più diffuso, molto serio e spesso minimizzato o scambiato con ansia. Mentre non solo di questo si tratta…

Ognuna ha un suo nome per questi attacchi: il nostro direttore, Massimiliano Longo, più volte sui social li ha definiti “Terremoti dell’anima“. Sì perché in quei momenti la razionalità scompare e non riesci a distinguere il malessere fisico da quello mentale, non puoi farlo, perché in quel momento sono la stessa cosa.

L’attacco di panico per molti è sentire il corpo che muore eppure vive. In un libro, Ma la vita è un’altra cosa, scritto da Niccolò Agliardi e Alessandro Cattelan, Agliardi ha descritto molto bene le sensazioni che si provano durante un attacco di panico. Sebbene esse possano essere soggettive per ognuno di noi, ci sono punti in comune tra tutti quelli che ne soffrono, per questo ve ne consigliamo la lettura.

Sono in ogni caso tantissimi gli artisti che soffrono o hanno sofferto di questo disturbo. Da Fedez a Ultimo passando per Mietta. Quest’ultima in un’intervista rilasciata a Verissimo ha raccontato quanto per un lungo periodo siano stati invalidanti per la sua vita e per il lavoro.

L’attacco di Panico di Lorenzo Fragola

Negli scorsi giorni Lorenzo ha fatto un gesto importante, di rottura. Un’azione che in realtà qualche anno fa aveva già fatto Michele Merlo… condividere sui suoi social le immagini di sé stesso dopo un attacco di panico.

Nel video il ragazzo appare con gli occhi lucidi, lo sguardo sofferente e il respiro affannoso tipico di chi ha fame di ossigeno, e lo divora, subito dopo che quel momento devastante è finito.

Alle immagini, che potete vedere qui a seguire, Lorenzo Fragola ha aggiunto queste parole scritte:

Questo video l’ho fatto subito dopo un attacco di panico alle 4 di notte. È un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo e dire a tutti quelli che ci soffrono che bisogna parlarne e farsi aiutare.

È un disturbo e non c’è vergogna alcuna.

Parole semplici ma importanti in un paese dove ancora oggi troppo spesso la salute mentale è messa in secondo piano. Parole che possono aiutare tanti ragazzi a capire e a trovare il coraggio di condividere il proprio malessere e trovare, con uno specialista, una cura, trovare la forza di intraprendere un percorso.

Tra le migliaia di commenti sotto il post di Lorenzo anche quello di LDA che ha scritto:

Come ti capisco… so perfettamente quello che si prova. Dopo tre anni ho capito che la vera cura siamo noi e coma hai detto tu parlarne è fondamentale.