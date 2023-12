Lorenzo Cantarini, fuori col primo singolo da solista, “Ogni Ultima Volta”

Lorenzo Cantarini, “Ogni Ultima Volta“: significato del testo del nuovo singolo

Fuori da venerdì 15 dicembre per MaglioneDischi, “Ogni Ultima Volta” è il nuovo singolo di Lorenzo Cantarini che, dopo l’avventura decennale con i Dear Jack, torna in veste solista.

Il brano rappresenta dunque un punto di svolta per l’artista, che racconta e sintetizza il suo percorso artistico al pubblico con un brano indie pop dalle sfumature rock e con un testo intriso di significato.

“Mi sono ritrovato in una relazione tossica con me stesso, lontano dalla musica, pronto a vivere tutto per poi rinnegarlo dentro all’occhio di un ciclone in cui il solo nulla accade. Dovevo dissacrare la mia paralisi e a volte bruciare tutto è l’unico modo per fare pulizia. Ogni Ultima Volta è la miccia che ha innescato un processo di purificazione”.

LORENZO CANTARINI, “OGNI ULTIMA VOLTA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano racchiude l’essenza del rapporto burrascoso vissuto dal cantautore con la musica, paragonabile a una relazione caratterizzata da continui alti e bassi. Ed ecco che, nonostante progetti avviati e successivamente interrotti, l’artista ritorna sempre tra le braccia della sua vera e unica passione.

“OGNI ULTIMA VOLTA”: TESTO DEL BRANO

Sarà l’odore di mozziconi

io non ho filtri non so fingere emozioni

mi dici andiamo via che se restiamo qui

intossichiamo tutti dov’è l’area truffatori

dicevi sempre che non durerà

magari il punto è questo

e te ne accorgi solo adesso?

La verità è un compromesso

tra quello che tu vedi ed il suo esatto opposto

Ricordami così come una sigaretta

ti maledici se mi porti alla tua bocca

e poi domani tu ti pentirai

e va sempre così

come ogni ultima volta

e anche oggi mi dirai siamo alla fine

ma è più forte di noi e lo sai

lasciarsi è solo per potersi ritrovare

andare via ed eternamente ritornare

Sarà anche ora di rivoluzioni

che farsi male alla lunga è da coglioni

mi dici andiamo via e invece resto qui

che voglio fare male a tutti dov’è l’area peccatori

e dico sempre che non finirà

magari il punto è questo

e me ne accorgo solo adesso

la libertà è un compromesso

tra quello che volevo ed il suo esatto opposto

Ricordami così come una sigaretta

ti maledici se mi porti alla tua bocca

e poi domani tu ti pentirai

e va sempre così

come ogni ultima volta

e anche oggi mi dirai siamo alla fine

ma è più forte di noi e lo sai

Ma adesso tu non ti fermare

guarda avanti e continua a camminare

che con la musica

lasciarsi è solo per potersi ritrovare

andare via ed eternamente ritornare

Ricordami così come una sigaretta

ti maledici se mi porti alla tua bocca

poi domani tu ti pentirai

e va sempre così

come ogni ultima volta

e anche oggi mi dirai siamo alla fine

ma è più forte di noi e lo sai

lasciarsi è solo per potersi ritrovare

andare via ed eternamente ritornare