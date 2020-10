Loredana Errore: in arrivo il nuovo singolo, “Torniamo a casa”

In Copertina

Tiziano Ferro parla a cuore aperto dei suoi problemi passati con l'alcol

Il cantautore anticipa uno dei temi caldi di Ferro, il docu-film in arrivo su Amazon Prime.

Festival di Sanremo 2021, fuori il regolamento. Ecco tutte le novità.

Cambiamenti, che onestamente non ci convincono appieno, anche per la gara delle Nuove proposte.

Max Pezzali: dal 30 ottobre l'album di inediti "Qualcosa di nuovo"

Sarà disponibile dal 30 ottobre l'album di inediti di Max Pezzali Qualcosa Di Nuovo. Da venerdì 16 in radio e in digitale l'omonimo singolo.

SANREMO GIOVANI 2020: ecco i 61 artisti selezionati per le audizioni

Ecco i nomi dei 61 artisti che si sfideranno nella audizioni dal vivo per Sanremo Giovani 2020. .

Area Sanremo 2020: ecco i nomi dei primi iscritti (in aggiornamento)

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il limite delle iscrizioni sarà di 600 artisti.

"Ferro" ecco quando e come vedere il documentario sulla carriera di Tiziano Ferro (video trailer)

Il progetto sarà disponibile nel giorno dell'uscita del primo disco di cover del cantautore.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Donix: arriva il primo disco solista di una “schizofrenica della musica”

Di solito le interviste che realizzo per All Music Italia sono quasi sempre delle cosiddette story, delle esplorazioni di carriere longeve alla ricerca di particolari.

Videointervista a Samuele Bersani: “Non avevo mai ricevuto un simile bagno d'amore tutto in una volta!”

Videointervista di presentazione di Cinema Samuele, il nuovo album di Samuele Bersani che ha esordito sul podio della classifica Fimi.

Videointervista a Matthew Lee: "Mi sveglio alla mattina pensando... alla musica!"

E' uscito il nuovo album di Matthew Lee Rock’N’Love, che contiene anche l'omonimo singolo interpretato con Paolo Belli.

Videointervista ai De Sfroos: "L'idea della reunion era nella testa di tutti, ma non era stata cavalcata..."

E' uscita la nuova versione celebrativa e rimasterizzata di Manicomi, l'album dei De Sfroos uscito originariamente nel 1995. Ecco l'intervista a Davide e Alessandro.

Intervista a Roberta Finocchiaro: “Questo disco rappresenta il ciclo degli stati emotivi della vita”

Save Live With The Rhythm è il titolo del nuovo album di Roberta Finocchiaro. Prodotto da Steve Jordan, è stato registato a New York.

Sanremo 2021: Amadeus alle prese con la scelta del cast del Festival "salva carriere"

Festival di Sanremo 2021, un'edizione importante quella che prenderà il via nel mese di marzo. La prima dell'era (si spera) post Covid-19, quella in cui tanti artisti cercheranno ossigeno per riprendersi da un momento discografico difficile e dalla quasi totale assenza di live.Lo abbiamo detto più volte sulle nostre pagine, quella che ci aspetta sarà...

Loredana Errore: in arrivo il nuovo singolo, "Torniamo a casa"

Terzo singolo per l'artista dopo l'inizio della nuova collaborazione con Azzurra Music.

Negramaro: svelata la cover dell'album “Contatto”, in uscita il 13 novembre

Si avvicina la data di uscita di Contatto, il nuovo album dei Negramaro, un concept sul cambiamento già evocato da una particolare copertina.

Rocco Hunt e Ana Mena: “A Un Paso De La Luna” disco d'oro in Spagna!

Dopo aver ottenuto tre platini nel nostro paese, A Un Paso De La Luna di Rocco Hunt e Ana Mena conquista un disco d'oro in Spagna!.

Sercho: fuori “Va Bene”, primo singolo tratto dall'album interamente prodotto da PK

E' uscito "Va Bene", il nuovo singolo del rapper romano Sercho, prodotto da PK. Primo tassello in cui si avverte maggiore consapevolezza.

Cristiano Godano: dal 16 ottobre in radio il nuovo singolo “Ho Bisogno di Te” (Testo e Audio)

Sarà in radio dal 16 ottobre il nuovo singolo di Cristiano Godano Ho Bisogno di Te,secondo estratto dall'album Mi Ero Perso il Cuore.

Apple sceglie Dardust per la colonna sonora del nuovo iPhone 12 Pro (video)

Una nuova soddisfazione che arriva dopo eventi come il Superbowl e NBA All Star Game.

Anna Tatangelo: la metamorfosi urban continua con un duetto con Gemitaiz

Dopo Achille Lauro e Geolier è la volta di uno dei pesi massimi del rap italiano.

Master Fare Radio, il percorso di formazione per programmatori radiofonici

Il progetto I Love My Radio ha coinvolto i network nazionali. l'esperienza prosegue con il gemellaggio con il Master Fare Radio, percorso formativo di ALMED.

Dodi Battaglia e Al Di Meola: un'inedita collaborazione nel singolo “One Sky", in uscita il 16 ottobre

Sarà disponibile dal 16 ottobre il brano di Dodi Battaglia e Al Di Meola One Sky, esempio di contaminazione tra pop-rock e jazz latino.

Anteprima Video: una sentita lettera a un figlio nel singolo “E Tu Vivi” di Fabrizio Nitti

Uscirà il 16 ottobre il nuovo singolo di Fabrizio Nitti E Tu Vivi, scritto insieme a Paolo Agnello. Il videoclip girato in Liguria è in anteprima su AMI.

Francesco Gabbani: la teoria della relatività nel nuovo singolo “Einstein”

Sarà disponibile in digitale e in radio dal 16 ottobre il nuovo singolo di Francesco Gabbani Einstein, nuova versione del brano contenuto in Viceversa.

Sfera Ebbasta: in preorder il nuovo album “Famoso” in uscita il 20 novembre (Tracklist)

Sarà disponibile dal 20 novembre il nuovo album di Sfera Ebbasta Famoso. 13 tracce prodotte tra gli altri da Charlie Charles, Junior K e Diplo.

The Voice Senior: ufficializzati i coach tra conferme e sorprese

Prenderà il via nella seconda metà di novembre The Voice Senior, il talent di Raiuno riservato agli aspiranti cantanti ultrasessantenni! Al timone Antonella Clerici.

Leo Pari: la malinconia tipica dell'autunno e della fine di una storia nel nuovo singolo “Lucchetti”

E' uscito Lucchetti, il nuovo singolo di Leo Pari, prodotto insieme a Gianluigi Fazio e arrangiato da Ballo con la Budapest Art Orchestra.

Soundreef: dal 2021 la gestione per l'online dei Big del rap e della trap

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Orchestra Sinfonica di Sanremo: finalmente avrà una sua sede, il Palafiori

La musica che gira: il punto della situazione e due grandi risultati ottenuti

Sugar Music Publishing & Warp Publishing siglano un accordo di sub edizione

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 16 ottobre

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 9 ottobre

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

Dai raduni dei fan club agli screenshot in diretta con cantante: come è successo?

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

