Parte la serie di remix dei brani iconici di Loredana Bertè. Il primo è “In alto mare” di Dimitri From Paris

È fuori da venerdì 4 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali In alto mare (Remix) di Dimitri From Paris, una nuova versione della celebre hit di Loredana Bertè.

La musica dell’icona della musica italiana arriva sulle piste da ballo con un nuovo progetto pensato per i club: sette remix che rivisitano i suoi brani iconici grazie al lavoro di sei producer e DJ. Il primo ad arrivare è Dimitri From Paris con In alto mare (Remix).

IN ALTO MARE (REMIX): LA VOCE DI loredana BERTÈ INCONTRA IL FRENCH TOUCH

Pubblicato da Nar International, In alto mare (Remix) segna l’inizio di un viaggio musicale che punta a trasformare l’energia dei brani di Loredana Bertè in esperienze da dancefloor, mantenendone intatta la carica emotiva.

Il remix di Dimitri From Paris, celebre esponente della scena house francese e noto per le sue rivisitazioni di hit di artisti come Jamiroquai, Chic e Dua Lipa, reinterpreta il groove funk dell’originale in chiave elegante e moderna. Non a caso, il DJ aveva già incluso una versione rivisitata del brano nei suoi DJ set e radio show, rendendo questa nuova versione ufficiale un’estensione naturale del suo amore per il pezzo.

«Quando ho sentito per la prima volta In alto mare mi sono subito entusiasmato. In questo pezzo si intrecciano alla perfezione molte delle caratteristiche musicali che definiscono il mio stile: melodico, con un groove dal sapore disco, in un’atmosfera cinematografica guidata dalla potente voce di Loredana. La straordinaria opportunità di remixare In alto mare mi ha permesso di mettere in luce molte di queste parti e enfatizzarne la ricchezza musicale», racconta Dimitri From Paris.

SETTE REMIX PER SETTE HIT: IL PROGETTO

In alto mare (Remix) è solo il primo capitolo di una serie di remix che arriveranno nel mese di maggio. Ogni brano coinvolgerà un diverso produttore o DJ e un diverso sottogenere musicale, con l’obiettivo di reinterpretare i brani più amati di Loredana Bertè e renderli fruibili anche nel contesto dei club e delle serate dance.

Un progetto pensato per omaggiare la storia di una delle voci più potenti e graffianti della musica italiana, ma anche per dare nuova vita a canzoni che hanno segnato intere generazioni. Sette reinterpretazioni che puntano a far dialogare il passato con il presente, nel segno della musica che continua a far ballare e riflettere.