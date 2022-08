Loredana Berté manda un video a Giorgia Meloni: "Togliete la fiamma dal vostro logo... rispetto per la memoria di quelli che non ci sono più" (VIDEO)

Loredana Berté, è noto, è sempre stata un’artista senza filtri, anche quando c’è da schierarsi apertamente su questione politiche. E così la donna rock della musica italiana ha voluto mandare un messaggio molto chiaro a Giorgia Meloni attraverso TikTok, il social network più usato dai giovani e, di conseguenza, da alcuni anni diventato di uso comune anche tra i politici italiani.

Il messaggio di Loredana Berté affronta una questione che sta facendo molto discutere in questi giorni: quello dell’antica fiamma del partito Movimento Sociale, riconducibile al fascismo, che è ancora ben presente nel logo del partito della Meloni, Fratelli D’Italia.

La Meloni sostiene di aver preso le distanze dal fascismo quando, qualche tempo fa, con un messaggio indirizzato alla stampa internazionale sostenne che “La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche“.

Un discorso che non ha convinto la senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre che ha chiaramente chiesto di rimuovere il simbolo della fiamma da quello del partito:

“Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito“.

Come lei la pensa anche la scrittrice, anch’essa sopravvissuta ad Auschwitz, Edith Bruck: “Non credo a una sola parola: Giorgia Meloni che abiura il fascismo è solo una facciata, una mossa tattica per arrivare alla presidenza del Consiglio“.

Le parole di Loredana Berté

Dopo le parole di Ariete, in quel caso rivolte ai futuri elettori (vedi qui), la cantautrice rock appoggia pienamente la richiesta della Segre e per questo ha postato un video sui social in cui si rivolge direttamente a Giorgia Meloni:

“Signora Meloni, dunque quando una senatrice come Liliana Segre, chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma, che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta. Senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili, lei la rimuove, Ha capito?. Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve ad una signora che ha passato quello che ha passato oltre a noi cittadini, che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più… per quel simbolo sono stati uccisi. Lei si deve vergognare, si vergogni. Non l’ho chiamata apposta Onorevole perché lei di Onorevole lei non ha proprio niente come la maggior parte dei politici italiani.“

Nel frattempo sul web, TikTok in primis, è diventato virale il video di una giovane Meloni che in francese elogia il lavoro fatto da un grande politico, Benito Mussolini. Uomo che, tra le altre cose ha avuto il merito di, testuali parole, “He bonificated Paludi“.