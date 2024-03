Lolloflow, il producer multiplatino presenta l’EP d’esordio “Dejavu”

In uscita venerdì 8 marzo per Flamingo Management, “Dejavu” è l’EP d’esordio del producer multiplatino Lolloflow, che racconta le sue diverse sfaccettature emotive attraverso sette brani, di cui quattro inediti, che uniscono l’urban trap al pop, intrecciando melodie delicate con beat energici e arrangiamenti ben ponderati.

“Tutti sbagliamo e talvolta si sbaglia anche quando si avverte il sentore di commettere errori, dannato dejavu. È la vita stessa che ci espone all’errore. È facile cadere quando si è in bilico ed è altrettanto facile ferirsi e ferire anime in bilico sopra i rasoi. Ma le persone che commettono errori inevitabilmente se ne pentono o se ne vergognano e, al tempo stesso, si perdonano, comprendendo che sbagliare è umano e fa parte del gioco della vita.

Nel mio EP racconto proprio questo: la mia vita. L’amore, le paure e gli errori ricorrenti che talvolta possono minare la serenità. Perdersi per poi ritrovarsi, sbagliare per poi ritornare sui propri passi, prendersi una pausa per allontanarsi da tutto ciò che è tossico e, in un modo o nell’altro, ci fa stare male.”

“Dejavu” è dunque un lavoro introspettivo, dove si scandaglia principalmente il mondo sociale in cui l’artista è immerso. Lolloflow analizza infatti se stesso e i suoi rapporti di coppia e d’amicizia, che sono continuamente messi a rischio da una società che sembra andare troppo veloce.

Lolloflow, “Dejavu”: la tracklist

Dejavu Rimpianti Giurami Ti perderò Metto Il Mondo In Pausa Foglie D’autunno Variazione D’autunno (di Matteo Paolillo, prod. Lolloflow)

Foto di copertina di Federico Caraffa