Il post di Lodo Guenzi getta il panico tra i fan de Lo Stato Sociale. Cosa accadrà alla band?

Lodo Guenzi lancia la bomba sui social. Dopo il concerto al Carroponte di Milano un periodo di riflessione per Lo Stato Sociale.

Il 5 maggio 2023 la band, dopo alcuni anni passati nella parte mainstream della musica, da Sanremo a X Factor, hanno pubblicato un album che ha segnato una sorta di ritorno al passato, Sexy futuro.

Il disco è stato anticipato da alcuni singoli e da un tour, tour che è proseguito anche dopo l’uscita dello stesso. Ora, passati pochi mesi dal lancio dell’album, tante cose sono cambiate per Lo Stato Sociale. Una su tutti la scomparsa del loro manager, co-autore e grande amico, Matteo Romagnoli.

Il posto di lodo guenzi e Il futuro de Lo Stato sociale

Questa la riflessione postata da Lodo Guenzi insieme all’invito ad andare ad ascoltare Lo Stato Sociale nell’ultimo appuntamento live previsto per il 2 settembre prossimo al Carroponte di Milano:

“Io non so se le band finiscono, mi è sempre sembrato qualcosa di innaturale. Si smette di essere sposati, non di essere fratelli. Quando hai attraversato con i tuoi amici tutto quello che passa da svegliarsi per terra leccati da un cane in cs gelato alle luci dei palasport, sentendo che non eri solo nella stupidità di vivere attaccato ai tuoi sogni, certe cose non passano.

Ma noi alla fine di questo tour dovremo capire un sacco di cose, dovremo scoprire com’è il mondo dopo Matteo, che era e sarà, senza mezzi termini, uno di noi sei, quello che non vedi.

Ci sono alle ultime date, quasi tutte gratis, e c’è un ultima grande festa, con molti amici, che chiuderà questa fase della nostra vita. Il 2 settembre, a Milano, carroponte. Le prevendite sono su dice e stanno finendo. Fatevi il regalo di non lasciarsi soli adesso che siamo soli davvero.”

Parole che pre annunciano una lunga pausa di riflessione per il gruppo ma, almeno al momento, non è previsto lo scioglimento de Lo Stato Sociale, come specificato in un commento dal cantante:

“Rega leggete quello che c’è scritto, non interpretate l’oracolo di delfi. Se e quando la band finirà lo comunicheremo chiaro e non da un canale personale ma assieme. Per ora finisce un tour e inizierà un lungo periodo di riflessione sul ‘che fare?’”

Se queste erano le parole postate da Lodo sulla sua pagina personale, queste invece quelle che compaiono sul profilo della band accompagnate da una foto che li ritrae con Matteo: