Littamè lancia il nuovo singolo “Respiro su Marte”, in cui si immagina di scappare lontano per trovare la propria dimensione

Littamè nuovo singolo Respiro su Marte dell’artista arrivata tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani 2021.

Dopo essere arrivata tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 con il brano Cazzo avete da guardare, Littamè ha pubblicato il suo nuovo singolo Respiro su Marte per Matilde Dischi / Artist First su tutte le piattaforme digitali.

Quante volte in una relazione si ha avuto l’impressione di parlare lingue diverse, di non riuscire a comunicare come se si provenisse da due pianeti diversi?

Nella nuova canzone Respiro su Marte, la giovane artista canta di questa mancanza di intesa: turbata dai gesti e dalle parole di chi dovrebbe supportarla ma sembra invece non capirla. Littamè sogna di poter fuggire lontano e trovare la propria dimensione in una realtà completamente diversa.

Littamè racconta così il nuovo singolo:

Respiro su Marte parla di una storia d’amore iniziata in adolescenza e, come in tutte le prime volte, il rischio di fare errori c’è. In questo brano parlo di quanto a volte mi sono sentita ferita dalle parole dell’altro, e vulnerabile davanti ai miei difetti. Da lì la voglia di scappare, addirittura su un altro pianeta, e riuscire comunque a stare bene nella mia unicità.

Il brano ha sonorità pop con una forte impronta elettronica. Littamè si è occupata del testo insieme a Stefano Paviani e Laguna, che ne hanno curato anche la produzione.

Angelica Littamè, questo il vero nome di Littamè, nasce nel 1996 a Monselice (PD). Nel 2020 sente l’esigenza di raccontare la sua vita e le sue emozioni in musica, e inizia a scrivere le proprie canzoni. A giugno 2021 si aggiudica un posto tra i primi 6 artisti al Fatti Sentire, Festival della musica emergente italiana in onda su Rai 2. Pochi mesi dopo, partecipa e arriva tra i primi 12 finalisti di Sanremo Giovani.