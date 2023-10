Lisbona, perseguitato dal numero “Ventirè”, lo trasforma in musica nel suo nuovo singolo

Fuori su tutte le piattaforme digitali per Digital Noises con distribuzione Artist First, “Ventitrè“, nuovo singolo di Lisbona.

Nato in provincia di Torino Luca Fratto è un polistrumentista esperto nell’utilizzo dell’elettronica con all’attivo diverse pubblicazioni di cui alcune con Vicio, Luca Vicini, bassista dei Subsonica.

Tra le tante esperienze di Luca, in arte Lisbona, ci sono le selezioni di Sanremo Giovani, la vittoria del Premio Bindi nel 2018, le musiche del film “Attraverso un girone” e l’apertura di alcune date del tour di Morgan, artista che ha accompagnato in veste di musicista sul palco del Premio Tenco nel 2022).

Nel tempo ho incontrato e condiviso musica con persone che quando ero più piccolo vedevo solo in tv o sentivo in radio. Ora i loro punti di vista artistici hanno plasmato i miei, si sono mescolati con le cose che mi piacciono e hanno generato parte della musica che ho scritto e porto dal vivo.“

“La musica è stata forse l’unica costante di ogni fase di tutti i miei percorsi. Non ricordo nulla che non abbia avuto anche solo un piccolo rimando da che ho memoria di qualcosa. Ha iniziato praticamente subito a invadere le mie giornate e così è stato fino ad ora. L’evoluzione è stata lenta, giorno dopo giorno ho aggiunto pezzi. A ripensarci da qui sembra un viaggio immenso.

Nel corso degli ultimi anni si è esibito in diversi spettacoli live (tra cui l’apertura ai Black Eyed Peas quest’anno al Ferrara Summer Festival) e ha pubblicato sei singoli. Ora è la volta di un nuovo tassello nel suo puzzle musicale con il singolo “Ventitrè“.

Ecco come Lisbona racconta questo nuovo brano:

“Ventitrè è un numero che mi segue da parecchio. Lo trovo spesso in quello che faccio.

Mi capita sopra il numero del posto a sedere in aereo, nei chilometri parziali sul quadrante dell’auto che non avevo guardato durante tutto il viaggio , nella data di scadenza della ricotta salata necessaria sulle linguine al sugo e in tantissime date che poi mi accorgo influenzano avvenimenti futuri.

Non ho ancora ben capito davvero quale possa essere la mia connessione a questo numero. Sicuramente la sinapsi esiste con questo brano. Il titolo compone, insieme alla durata del pezzo, una data strettamente connessa al testo di ‘ventitré’.“