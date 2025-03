L’inedito di Loredana Errore per la finale di Ora o mai più, “In un abbraccio”, è già fuori

Loredana Errore – In un abbraccio: testo e significato del singolo inedito presentato alla finale di Ora o mai più.

Sabato 1 marzo si chiude la terza edizione di Ora o mai più e gli 8 artisti alla ricerca del successo perduto presentano per la prima volta gli inediti. Tra loro c’è anche Loredana Errore il cui brano, In un abbraccio, per “errore” (scusate il gioco di parole) è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Loredana errore – in un abbraccio: testo e significato del brano

L’inedito di Loredana Errore è stato scritto dal marito di un’altra concorrente in gara ovvero Giuseppe Anastasi, compagno di Carlotta (ma autore di grandi hit italiane come La Notte) insieme a Marco Colavecchio. Prodotto da Ames il brano è fuori per Altafonte Italia.

La canzone parla di giovani donne, ognuna con i propri desideri, fragilità e sogni di libertà.

Storie si intrecciano con il caos della vita e della città, tra incertezze, aspettative e ricerca di un senso. Il ritornello esprime un amore vissuto come un equilibrio tra gioie e ferite, una connessione intensa fatta di attese, abbracci e dipendenze emotive.

testo

Matilde vuole un bacio

un bacio sulla bocca

Ginevra un fiore in tasca

che vuol dire libertà

Francesca è nel suo mondo

la notte chiede il conto

si sente fuori il tempo

anche se il tempo non lo sa

la vita e la città hanno in comune

caos e certi giorni di settembre

Ed io che respiro nel momento in cui mi dici

siamo il giusto compromesso

tra sorrisi belli e cicatrici

e poi aspettarti, in certi abbracci

siamo quella moltiplicazione di attenzioni

quella strana dipendenza dalle labbra

e dalle delusioni

e poi trovarci in certi abbracci

Giulietta che si muove

vorrebbe essere altrove

perché nella sua stanza non c’è più libertà

ed Anna è lì che aspetta

accende un’altra sigaretta

perché lei cresce in fretta ma

sua madre non lo sa

Ed io che respiro nel momento in cui mi dici

siamo il giusto compromesso

tra sorrisi belli e cicatrici

e poi aspettarti, in certi abbracci

siamo quella moltiplicazione di attenzioni

quella strana dipendenza dalle labbra

e dalle delusioni

e poi trovarci in certi abbracci