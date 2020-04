E’ uscito Fastcar, il nuovo singolo di Lil Kami, innovativa artista trap che si presenta con un’immagine che ricorda i manga i cosplay.

Dopo il buon riscontro dei singoli Chopstick e Voodoo (ne abbiamo parlato Qui) è arrivato un nuovo singolo che fin da subito ha suscitato ammirazione e curiosità.

Fastcar, prodotto da Naima Blood, è un brano in cui sono forti le sonorità e le influenze trap, ma dove non mancano sfumature elettroniche, alternative e urban.

Rispetto ai singoli precedenti, Fastcar offre una visione più introspettiva e intima. Una descrizione dei desideri di Lil Kami, ma anche della sua fame di riscatto e successo, di cui una macchina veloce e potente diventa il simbolo più adeguato.

Un linguaggio moderno è il miglior contorno di un brano che funziona.

“Fastcar è un singolo dal flavour trap – melodico. È il mio brano più intimo e personale. L’obiettivo è quello di trasportare i fan e gli ascoltatori in un vero e proprio viaggio. Voglio far capire loro che sono una ragazza indipendente e determinata che non ha paura di mostrarsi per quella che è. Porto freschezza, stile, attitudine. In una parola, Fastcar.”

LIL KAMI FASTCAR – IL TESTO

Etichetta: Hokuto Empire distributed by Sony Music Entertainment S.p.a.

Edizioni: Mamely

Testo: Fabrizio Fortunato Scafetti

Musica: Naima Blood

LIL KAMI voglio il culo su una fastcar

Troppi grammi mi gira la testa

Penso troppo ai soldi perché sto di fretta

Ho trovato un modo per farli più in fretta

Rispetto solo per chi mi rispetta

Al mio choppa devi stare attenta

Ho un cappuccio nero sopra la mia testa

Fai uno sbaglio e dopo ti salta la testa

Ti salta la testa

Ho fumato troppo sembra che salta la testa

Kaaaami

Voglio una fastcar

Morirò da leggenda

Kaaaami

Col mio choppa devi stare attenta (pew)

La mia testa gira e non si ferma (pensa)

Daaamn

Voglio i soldi e un bustdown (bustdown)

Troppi soldi traphouse (traphouse)

Sono in street Sono il CLOUT

Ma in 1 anno vado up (vado up)

Faccio bang su una bitch

Baby KAMI no snitch

Baby KAMI no sniiiiitch (no sniiitch)

Ma in un anno vado up

LIL KAMI voglio il culo su una fastcar

Troppi grammi mi gira la testa

Penso troppo ai soldi perché sto di fretta

Ho trovato un modo per farli più in fretta

Rispetto solo per chi mi rispetta

Al mio choppa devi stare attenta

Ho un cappuccio nero sopra la mia testa

Fai uno sbaglio e dopo ti salta la testaa

KAMI baby tu non sai quello che ho perso (perso)

Sto giocando mi prenderò tutto

Non c’eri quando sola ho visto il peggio (peggio)

Sugar gang di sicuro non vuoi un buco

Non ci vedo troppo fumo nel bando (bando)

Hong Kong quando fumo ho gli occhi guappo

Bang bang il mio choppa si è arrabbiato

Voglio i soldi così mamma starà meglio

Daaaaaamn

KAMI baby KAMI baby KAMI baby

KAMI baby KAMI baby KAMI baby

Daaaamn

Kamibaby KAMI baby KAMI baby

LIL KAMI voglio il culo su una fastcar

Troppi grammi mi gira la testa

Penso troppo ai soldi perché sto di fretta

Ho trovato un modo per farli più in fretta

Rispetto solo per chi mi rispetta

Al mio choppa devi stare attenta

Ho un cappuccio nero sopra la mia testa

Fai uno sbaglio e dopo ti salta la testa