Ligabue festeggia con un video i trent’anni del suo primo album

Proprio oggi, 11 maggio 2020, Ligabue festeggia i 30 anni dall’uscita del suo primo, omonimo, album… Ligabue per l’appunto

Era l’11 maggio del 1990 quando infatti il rocker pubblicava con Warner Music Italia il suo primo disco prodotto da Angelo Carrara, un album che al suo interno contiene hit note e cantate ancora oggi come Balliamo sul mondo e Piccola stella senza cielo, e che introduceva il mitico Bar Mario.

Per festeggiare questo traguardo e ringraziare i suoi fan Ligabue ha pubblicato oggi un video sulla sua pagina Facebook. Potete vederlo cliccando qui.

Qui a seguire il testo di quanto detto da Ligabue per celebrare questa importante ricorrenza.

“Ciao a tutti,

oggi ricorrenza importante perché proprio oggi, trent’anni fa usciva Ligabue.

Questo per me non è solo per me un album o il primo album, è una porta che si è aperta impensabilmente trent’anni fa per permettermi di vivere questi trent’anni speciali, stupendi… per cui non posso che ringraziarvi di cuore.

In questi giorni ovviamente l’emozione è tanta perché è impossibile non far venire a galla dei ricordi che popolano questi trent’anni.

È per questo motivo che oggi vorrei, insieme a voi, soffiare su queste trenta candeline per un compleanno che ha a che fare con un album ma che soprattutto che ha a che fare trent’anni meravigliosi.

Grazie veramente tanto per avermeli permessi“