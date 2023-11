Ligabue costretto a spostare i concerti di ROMA e EBOLI. Ecco il calendario aggiornato

Ligabue sposta le date del suo tour nei palasport previste per questa sera, lunedì 20 novembre, a Roma, e martedì 21 e mercoledì 22 novembre a Eboli. A fermare il rocker è un virus influenzale che è andato a colpire in particolare la gola.

L’ufficio stampa dell’artista, Parole & Dintorni, attraverso una nota informativa fa sapere che il tour ripartirà dal 24 novembre prossimo.

Le date saranno recuperate il 3 e 4 dicembre, quelle di Eboli, e il 9 dicembre per l’appuntamento a Roma. I biglietti acquistati per i concerti di Roma e di Eboli resteranno validi per le nuove date, qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 30 novembre attraverso il sito di Friends&Partners organizzatore e produttore dello spettacolo insieme a Riservarossa.

Di seguito l’elenco aggiornato delle tappe del tour di Ligabue: