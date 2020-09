Dopo l’anteprima live andata in onda dopo il TG1 di giovedì 11 settembre, è ora uscito anche in radio e in digitale il nuovo singolo di Ligabue La Ragazza Dei Tuoi Sogni (Qui il nostro articolo).

Dal punto di vista delle sonorità è un ritorno al passato, mentre dal testo traspare un amore maturo, in cui emergono sogni, speranze e disillusioni.

Il brano è prodotto da Fabrizio Barbacci e si discosta decisamente da quanto proposto dal rocker di Correggio nell’album Start, curato da Federico Nardelli.

La Ragazza Dei Tuoi Sogni è accompagnato da un videoclip diretto da Younuts! e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms.

Si tratta di video onirico ed evocativo in cui le immagini di Ligabue si alternano a quelle di una donna misteriosa il cui volto non viene mai svelato.

Il brano sarà presentato dal vivo il 19 giugno 2020 presso la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). La location sarà teatro dell’evento 30 Anni In Un (Nuovo) Giorno, in cui si festeggerà una carriera lunga 3 decenni.

Prima del grande evento di giugno Ligabue sarà impegnato con Europe 2020. Il tour lo vedrà protagonista a maggio 2021 nelle principali città europee.

LIGABUE LA RAGAZZA DEI TUOI SOGNI – IL TESTO

La ragazza dei tuoi sogni

ti farà l’amore sempre

come quelle prime volte

alla vita indipendente

fa capire quando conta

quanto conti veramente

e perdona solo il giusto

che altrimenti corre il rischio

che non te ne freghi niente

e fa sempre giochi nuovi

fino a quanto tu ti fidi

fino a quando è divertente

Sa chi sei

sa chi non sarai

non si aspetta un altro

non aspetta altro

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quando è il momento

sa ballare lento

sa restarti dentro

La ragazza dei tuoi sogni

quando è giù tu riesci sempre a farla stare meglio

ed è bella che fa voglia

anche dopo tanti anni

quando stira, quando è in bagno

e sa ridere di gusto

e fa ridere anche te

proprio come un vecchio amico

e si gioca la sorpresa

quella che ti ci voleva

nel momento più azzeccato

Sa chi sei

sa chi non sarai

non si aspetta un altro

non aspetta altro

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quando è il momento

sa ballare lento

sa restarti dentro

E ti sa prendere in giro

fino a fartelo capire

cosa conta per davvero

La ragazza dei tuoi sogni

finché resta nei tuoi sogno

puoi cercare ancora in giro

puoi cercare ancora in giro

puoi cercare ancora in giro

Sa chi sei

sa chi non sarai

non si aspetta un altro

non aspetta altro

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quando è il momento

sa ballare lento

sa tenerti dentro

Foto di Ray Tarantino